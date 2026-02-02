Hochdahl holt Remis beim hitzigen Auftakt in Neuss-Weissenberg

Defensiv stabil, nach vorne, weil die Gegenstöße nicht konsequent zu Ende gespielt wurden, längst nicht mehr so zwingend, brachte der Aufsteiger den einen Punkt, sieben Minuten Nachspielzeit inklusive, schließlich ins Ziel. „In der ersten Halbzeit war mehr drin, die knappe Führung zu wenig. In der zweiten Hälfte war der Gegner am Drücker. Aber unser Team hat den Fight angenommen und sich am Ende völlig verdient mit dem Remis belohnt. Eine Leistung, die uns auch mental weiterbringt“, bilanzierte Peter Burek.

