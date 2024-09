Hitzwebel-Elf gibt erneut Spiel aus der Hand

"Ich habe keine Erklärung, warum das schon wieder passierte. Es hätten fünf Punkte mehr auf unserem Konto stehen können und wir wären punktgleich mit dem Tabellenführer. Wir hatten auch diesmal die erste Halbzeit gut im Griff", meinte FC-Coach Jens Hitzwebel. Neben dem Treffer von Marcell Vespermann zum 1:0 hatten die Gastgeber weitere Möglichkeiten. "Den erneut anderen Kader lass ich auch diesmal nicht als Ausrede gelten", so Hitzwebel.

Ahlerstedt/Ottendorf kommt zurück

Nach dem Wechsel pressten die Ahlerstedter höher, Oste/Oldendorf verlor zunächst wieder den Faden, wie schon zuletzt in Stade. Dennoch gelang Marcell Vespermann das 2:0. Doch nur vier Minuten später traf Ole Corleis zum 2:1. Einen langen Ball unterschätzte die FC-Defensive. "Till Peters, Wim-Jorrit Poppe und Marcell Vespermann hatten jetzt gute Gelegenheiten, die Tore machten die Gäste. Marcel Hink und Luca Rogmann drehten die Partie in ein 2:3. "Zwei Standards kosteten uns die Punkte. Im Vergleich zum letzten Spiel war unsere Leistung noch relativ in Ordnung. Insgesamt war A/O der glückliche Gewinner", so der FC-Trainer.

Schiedsrichter: Felix Bäcker - Tore: 1:0 Marcell Vespermann (19.), 2:0 Marcell Vespermann (56.), 1:2 Ole Corleis (60.), 2:2 Marcel Hink (82.), 2:3 Luca Rogmann (86.)