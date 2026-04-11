Hitziges Duell geht an TuRa Harksheide, Debakel für HT 16

Starke Leistung des Niendorfer TSV. – Foto: Oliver Utesch

Der Eimsbütteler TV setzt sich an der Spitze der Oberliga Hamburg erstmal ab, während der Niendorfer TSV mit einem Kantersieg für Aufsehen sorgt. Auch USC Paloma und FC Süderelbe feiern wichtige Siege. Drei Platzverweise gibt es zwischen Nikola Tesla und TuRa Harksheide. So läuft Spieltag 30.

Der FC Süderelbe hat sich in einer unterhaltsamen Partie gegen den TSV Buchholz 08 mit 4:2 durchgesetzt und sich damit im Tabellenmittelfeld gefestigt. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Jonas Fritz früh traf (9.). Alexander Koval glich aus (28.), doch Buchholz schlug direkt nach der Pause durch Samed Skrijelj zurück (48.). Die entscheidende Phase folgte jedoch wenig später: Innerhalb von zwei Minuten drehten Marcel Andrijanic (56.) und Fabio Parduhn (58.) die Partie zugunsten Süderelbes. In der Nachspielzeit machte Ardit Demiri alles klar (90.+1). Mit nun 37 Punkten setzt sich Süderelbe etwas nach oben ab, während Buchholz es verpasst hat, mit dem FCS gleichzuziehen.

Der USC Paloma hat seine starke Saison bestätigt und beim FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:0 gewonnen. Nach torloser erster Hälfte schlugen die Gäste innerhalb weniger Minuten zu: Aulon Lekaj brachte Paloma in Führung (54.), ehe Moritz Maximilian Niemann direkt nachlegte (56.). Mit dem Sieg klettert Paloma auf 47 Punkte und festigt Rang fünf. Teutonia verpasst es dagegen, weiter nach oben aufzuschließen und bleibt im gesicherten Mittelfeld.

________________

Niendorfer TSV überrollt HT 16

Für das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags sorgte der Niendorfer TSV, der HT 16 mit 7:0 auseinander nahm. Bereits früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Lennart Konstantin Henry Merkle (7.) und Leandro Kreit Casale (12.) sorgten für die schnelle Führung. Bis zur Pause erhöhte Merkle auf 3:0 (34.), ehe Casale (54.) und Björn Dohrn (63., 85., 88.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Der Niendorfer TSV verbessert sich auf 33 Punkte und rückt näher an das Mittelfeld heran - diese Begegnung pusht darüber hinaus das Selbstvertrauen im Abstiegskamnpf. HT 16 kassiert dagegen einen herben Rückschlag und bleibt bei 44 Zählern. ________________ ETV gewinnt glanzlos

Der Eimsbütteler TV hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und den FC Türkiye Wilhelmsburg mit 3:1 geschlagen. Bamo Karim Mohamed (13.) und Bilal Damala (27.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem Anschlusstreffer von Sahin Kaan Taflan (60.) blieb die Partie kurzzeitig offen, ehe Lamin Beuck in der 79. Minute die Entscheidung herbeiführte. Mit nun 65 Punkten baut der ETV seinen Vorsprung an der Spitze leicht aus und setzt den ETSV Hamburg unter Druck. Türkiye bleibt tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. ________________ Dassendorf erfüllt Pflichtaufgabe

Die TuS Dassendorf hat ihre Pflichtaufgabe erfüllt und bleibt im Rennen um die Spitze. Gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt entschieden die Gastgeber die Partie innerhalb weniger Minuten vor der Pause. Karim Ay brachte Dassendorf in der 42. Minute in Führung, ehe Michael Kobert nur zwei Minuten später nachlegte (44.). Diese Phase reichte letztlich, um die Partie zu entscheiden. Mit nun 58 Punkten bleibt Dassendorf Dritter und verkürzt zumindest den Druck auf die Spitze, auch wenn der Rückstand auf den Eimsbütteler TV weiterhin sieben Zähler beträgt. Billstedt bleibt mit 34 Punkten im unteren Mittelfeld. ________________ TuRa übersteht hitzige Schlussphase

Im direkten Duell im unteren Tabellenbereich hat TuRa Harksheide einen wichtigen Auswärtssieg beim FK Nikola Tesla eingefahren. Die Gastgeber gingen durch Gedeon Owusu Wedemeyer früh in Führung (11.), doch Mohamed Khalil glich noch vor der Pause aus (29.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Falk Satoshi Schmidt für die Entscheidung (51.). Die Partie wurde in der Schlussphase zunehmend hitzig: Zwei Gelb-Rote Karten gegen Harksheide sowie eine Rote Karte für Tesla prägten die letzten Minuten. In der Tabelle zieht Harksheide mit nun 33 Punkten an Tesla vorbei und verschafft sich etwas Luft. ________________ SC Victoria gewinnt ohne Glanz

Der SC Victoria hat beim Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme keine Zweifel aufkommen lassen und einen klaren 4:0-Auswärtssieg eingefahren. Bereits vor der Pause war die Partie entschieden. Luca Dammann (26.), Yago Heider (28.) und Darijo Maksimovic (38.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Heider auf 4:0 (45.). Victoria bestätigt damit seine starke Form und bleibt mit 55 Punkten in Schlagdistanz zur TuS Dassendorf. Curslack hingegen bleibt abgeschlagen Tabellenletzter und kassiert die nächste deutliche Niederlage. ________________ Liveticker: HEBC Hamburg - TSV Sasel

Morgen, 10:45 Uhr HEBC Hamburg HEBC Hamburg TSV Sasel TSV Sasel 10:45 PUSH

Spieltext HEBC Hamburg - TSV Sasel ________________ Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg

Spieltext Halstenbek-R - ETSV Hamburg

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Di., 14.04.26 18:30 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide

Di., 14.04.26 18:30 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel

Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg

Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria

Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16

Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme

Di., 14.04.26 19:30 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla

Di., 14.04.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf

Di., 12.05.26 19:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

31. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - HEBC Hamburg

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16

So., 19.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - SV Halstenbek-Rellingen

So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe

So., 19.04.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - FK Nikola Tesla

So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 19.04.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - Eimsbütteler TV

So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SV Curslack-Neuengamme

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Sasel - TuS Dassendorf

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: