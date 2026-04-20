Hitziges Derby in Porz: Polizei-Einsatz nach Faustschlägen? Sieben Punkte Polster für Porz – Spittmann schockt Wendt-Elf in der 98. Minute – Polizei-Einsatz nach Spielende von Andreas Santner · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser

Durch einen Treffer tief in der Nachspielzeit sicherte sich die Fortuna-U23 einen Punkt im Derby gegen Porz. – Foto: Stefan Kleefisch

Ein hochemotionales Derby zwischen der SpVg Porz und der Fortuna-U23 endet 2:2-Remis. Während die Wendt-Elf wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln, überschatten hässliche Szenen nach dem Abpfiff das sportliche Geschehen am Autohaus-Schmitz-Sportpark.

Blitzstart und prompte Antwort Vor 200 Zuschauern legte die SpVg Porz los wie die Feuerwehr. Metin Kizil besorgte per Foulelfmeter die frühe Führung (15.), ehe Abderrahman Rabhi nur wenig später auf 2:0 erhöhte (24.). Wer dachte, die Messe sei damit gelesen, sah sich getäuscht: Praktisch im Gegenzug markierte Luke Eismann den Anschlusstreffer für die Fortuna (25.). „Dieser Punkt kann am Ende Gold wert sein. Er ist mehr als verdient, und wenn man ehrlich ist, hätten wir aufgrund der Spielanteile eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen“, bilanzierte Porz-Trainer Jonas Wendt nach der Partie. Tatsächlich verpassten es die Hausherren im zweiten Durchgang, den Sack zuzumachen. Fortuna-Teammanager Stefan Kleefisch sah eine Leistungssteigerung seiner Elf: „Im zweiten Durchgang haben wir die Partie bestimmt. Besonders bitter war die Szene in der 52. Minute, als Amadou Camara uns den sicheren Ausgleich raubte, indem er den Ball auf der Torlinie unnötigerweise noch berührte und so eine Abseitsposition herbeiführte.“

Last-Minute-Schock und „Wermutstropfen“ In einer dramatischen Nachspielzeit war es Joker Precious Spittmann, der in der 98. Minute doch noch den Ausgleich für die Südstädter erzielte. Trotz des späten Schocks überwiegt bei Jonas Wendt das Positive mit Blick auf die Tabelle: „Auch wenn drei Punkte uns ein noch größeres Polster verschafft hätten, sind sieben Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis ein Pfund, das Düren in den letzten acht Spielen erst mal aufholen muss.“ Getrübt wurde die Freude durch die Verletzung von Porz' Torjäger. „Metin Kizil hat sich verletzt, und wir befürchten einen Faserriss in der Wade. Er wird uns ein paar Tage fehlen und ist eigentlich nicht zu ersetzen“, so Wendt.