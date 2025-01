Historisches Zwischenfazit und klare Ziele

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach blickt auf eine Hinrunde zurück, die trotz Herausforderungen in vielerlei Hinsicht ein historisches Ausrufezeichen setzt. Mit 29 Punkten aus 18 Spielen sicherte sich das Team das beste Abschneiden in der Verbandsliga-Winterpause seit Bestehen der SG. Dennoch steht die Mannschaft vor einer spannenden und anspruchsvollen Rückrunde, wie Teammanager Stefan Küllmer erklärt.

Herausfordernde Hinrunde trotz starker Phase

Mit einem furiosen Saisonstart, der die SG zwischenzeitlich auf den vierten Tabellenplatz katapultierte, zeigte das Team, was in ihm steckt. Doch die letzten fünf Spiele mit nur zwei Punkten offenbaren den schwierigen Balanceakt, sich in der starken Verbandsliga zu behaupten. Hinzu kamen Verletzungspech und eine Häufung an Platzverweisen, die den Kader stark forderten.