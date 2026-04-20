Historische Wahl im Kreisfachverband: "Gemeinsam Lösungen entwickeln"

Es war eine historische Wahl für den Fußball in Sachsen-Anhalt: Beim 9. Verbandstag des Kreisfachverbandes (KFV) Wittenberg ging Jana Kilian am Freitagabend als neue Präsidentin hervor. Zum ersten Mal steht damit im Bundesland eine Frau an der Spitze eines KFV.
Nach mehr als zwölf Jahren als Vorsitzende des Jugendausschusses tritt Kilian damit - nach 34 Ja-Stimmen von 34 anwesenden Delegierten - die Nachfolge von Joachim Golly an, der aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen nicht erneut kandidierte und für seine langjährigen Verdienste als Ehrenpräsident berufen wurde.
"Als Präsidentin möchte ich unseren Fußballkreisverband stärken, die Vereine bei ihren Herausforderungen unterstützen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Nachwuchs, Ehrenamt, Frauen- und Mädchenfußball – das sind keine Schlagworte, sondern echte Chancen, unseren Verband lebendig, vielfältig und zukunftsfähig zu gestalten", wird Kilian auf der Homepage des Landesverbandes zitiert. "Ich stehe für Zuhören, Verlässlichkeit und Zusammenarbeit auf Augenhöhe", so Kilian weiter.
Mit der Verbandsarbeit ist Jana Kilian aus ihrer langen ehrenamtlichen Tätigkeit auf Kreisebene und darüber hinaus bereits bestens vertraut. Im Juli vergangenen Jahres wurde sie sogar kommissarisch als Vizepräsidentin Nachwuchs- und Frauenspielbetrieb in den Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt berufen. Seit dem Verbandstag im vergangenen Herbst bekleidet Robin Seitenglanz diesen Posten.
Dagegen übernimmt Kilian nun den höchsten Posten im KFV Wittenberg. "Der Fußball im Kreis ist für mich mehr als ein Sport – er ist Gemeinschaft, Leidenschaft und Herzblut. Nach zwölf Jahren als Jugendausschussvorsitzende ist für mich jetzt der Moment gekommen, Verantwortung auf einer neuen Ebene zu übernehmen", sagt sie.
Neben der Stärkung der Vereine und der Förderung des Ehrenamts sollen der gezielte Ausbau des Frauen- und Mädchenfußballs sowie die Nachwuchsförderung zentrale Themen ihres Engagements bleiben. "Mein Ziel ist es, den Verband als starken Partner für alle Vereine weiterzuentwickeln", so Kilian.
An ihrer Seite hat die neue KFV-Präsidentin dabei ein schlagkräftiges Team. Michael Jahn (Vizepräsident & Vorsitzender des Ausschuss für Freizeit- und Breitensport), Sebastian Dähne (Schatzmeister), André Göricke (Vorsitzender des Spielausschusses), Philipp Scopp (Vorsitzender des Jugendausschusses), Anika Kreitmeier (Vorsitzende des Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball), Julius Weiser (Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses), Frank Lehmann (Vorsitzender des Ausschuss für Vereinsentwicklung und Qualifizierung), Jens Becker (Vorsitzender des Kreissportgerichts) sowie Hendrik Schnee und Philipp Giersch als Vertreter der Vereine stehen der ersten Kreispräsidentin in Sachsen-Anhalt bei ihrer Arbeit an der Seite.