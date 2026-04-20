Historische Wahl im Kreisfachverband: "Gemeinsam Lösungen entwickeln" Aus dem Verband +++ Mit der Wahl von Jana Kilian steht erstmals in Sachsen-Anhalt eine Frau an der Spitze eines Kreises von Kevin Gehring · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: FSA

Es war eine historische Wahl für den Fußball in Sachsen-Anhalt: Beim 9. Verbandstag des Kreisfachverbandes (KFV) Wittenberg ging Jana Kilian am Freitagabend als neue Präsidentin hervor. Zum ersten Mal steht damit im Bundesland eine Frau an der Spitze eines KFV.

Nach mehr als zwölf Jahren als Vorsitzende des Jugendausschusses tritt Kilian damit - nach 34 Ja-Stimmen von 34 anwesenden Delegierten - die Nachfolge von Joachim Golly an, der aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen nicht erneut kandidierte und für seine langjährigen Verdienste als Ehrenpräsident berufen wurde. "Als Präsidentin möchte ich unseren Fußballkreisverband stärken, die Vereine bei ihren Herausforderungen unterstützen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Nachwuchs, Ehrenamt, Frauen- und Mädchenfußball – das sind keine Schlagworte, sondern echte Chancen, unseren Verband lebendig, vielfältig und zukunftsfähig zu gestalten", wird Kilian auf der Homepage des Landesverbandes zitiert. "Ich stehe für Zuhören, Verlässlichkeit und Zusammenarbeit auf Augenhöhe", so Kilian weiter.

"Der Fußball im Kreis ist für mich mehr als ein Sport" Mit der Verbandsarbeit ist Jana Kilian aus ihrer langen ehrenamtlichen Tätigkeit auf Kreisebene und darüber hinaus bereits bestens vertraut. Im Juli vergangenen Jahres wurde sie sogar kommissarisch als Vizepräsidentin Nachwuchs- und Frauenspielbetrieb in den Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt berufen. Seit dem Verbandstag im vergangenen Herbst bekleidet Robin Seitenglanz diesen Posten. Dagegen übernimmt Kilian nun den höchsten Posten im KFV Wittenberg. "Der Fußball im Kreis ist für mich mehr als ein Sport – er ist Gemeinschaft, Leidenschaft und Herzblut. Nach zwölf Jahren als Jugendausschussvorsitzende ist für mich jetzt der Moment gekommen, Verantwortung auf einer neuen Ebene zu übernehmen", sagt sie.