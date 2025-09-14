Neue Gesichter im Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt

In Löbejün im Saalekreis hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Sonnabend zum Ordentlichen Verbandstag geladen. Auf diesem wurde der neue Vorstand des Landesverbandes durch die Delegierten der Kreis- und Stadtfachverbände sowie der Herren- und Frauen-Verbandsliga gewählt.

FSA-Präsident Holger Stahlknecht, Vizepräsident Recht Jens Franke und Vizepräsident Finanzen René Cunaeus, die jeweils keinen Gegenkandidaten hatten, wurden dabei in ihren Ämtern bestätigt. Selbes gilt für Jörg Bihlmeyer (Vizepräsident Spielwesen) und Lothar Bornkessel (Vizepräsident Gesellschaftliche Aufgaben), die sich gegen ihre Gegenkandidaten durchsetzen konnten und somit in eine weitere Amtszeit gehen.

Doch es gibt auch neue Gesichter in der Führung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Robin Seitenglanz heißt der neue Vizepräsident Nachwuchs- und Frauenfußball. Der 39-Jährige ist aktuell Trainer beim Herren-Landesligisten Turbine Halle, war zuvor unter anderem im HFC-Nachwuchs tätig. Neu im FSA-Vorstand ist auch Arne Schiefer als Vizepräsident Qualifizierung/Vereinsentwicklung. Der 36-Jährige stand für den Haldensleber SC selbst in der Verbandsliga auf dem Platz und coachte nach seiner aktiven Zeit im Nachwuchs des HSC. Zu den FuPa-Profilen:

>> Arne Schiefer

"Es ist mir eine Ehre, den Fußballverband Sachsen-Anhalt auch in den kommenden vier Jahren führen zu dürfen", dankte der wiedergewählte FSA-Präsident Stahlknecht für das Vertrauen in seine Person und kündigte an: "Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen möchte ich den eingeschlagenen Weg fortsetzen, das Ehrenamt stärken und den Fußball in unserem Land weiterentwickeln." Zu den Gästen des Verbandstages gehörten am Sonnabend auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und NOFV-Präsident Hermann Winkler.

Die Wahlergebnisse des 10. Ordentlichen Verbandstages

Präsident: Holger Stahlknecht

Vizepräsident Recht: Jens Franke

Vizepräsident Finanzen: René Cunaeus

Vizepräsident Spielwesen: Jörg Bihlmeyer

Vizepräsident Nachwuchs- und Frauenfußball: Robin Seitenglanz

Vizepräsident Qualifizierung / Vereinsentwicklung: Arne Schiefer

Vizepräsident Gesellschaftliche Aufgaben: Lothar Bornkessel

Vorsitz Verbandsgericht: André Boks

Vorsitz Sportgericht: Ralf Girke

Vorsitz Jugendsportgericht: Norman Schmelzer

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!