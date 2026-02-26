 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Hirschkamp am Freitag im Einsatz, Sterkrade-Nord kann aufholen

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Das Spitzentrio trennt nur einen Zähler. Der 1. FC Hirschkamp kann am Freitag vorlegen. Auf dem Papier steht für Buschhausen das Spiel gegen die eigene Zweite an, obwohl dies zuletzt so schon gar nicht mehr stattgefunden hat

von Markus Becker · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Hirschkamp kann am Freitag vorlegen.
Hirschkamp kann am Freitag vorlegen. – Foto: Michael Werner

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Zu den vergangenen beiden Aufeinandertreffen der beiden Teams des SC Buschhausen trat die Zweitvertretung gar nicht mehr an. Ob dem Team von Marcus Behnert das interne Spiel erneut erspart bleibt, steht noch aus. Klar ist: Im Aufstiegs- und Meisterschaftskampf könnten am Ende nur Nuancen unterscheiden. So führen der 1. FC Hirschkamp und FC Welheim punktgleich mit nur einem Zähler vor den Buschhausenern. Hirschkamp kann sich am Freitag für den Moment immerhin etwas Luft verschaffen, das Heimspiel gegen formstarke Blau-Weiß Fuhlenbrock wird jedoch alles andere als ein Selbstläufer. Am Sonntag zieht Welheim schließlich nach und hofft gegen den FC Sterkrade die makellose Ausbeute im neuen Jahr fortzusetzen.

Etwas unter dem Radar lief dahingehend die Zweitvertretung der Spvgg Sterkrade-Nord. Mit einem Spiel weniger als das Spitzentrio könnte Dustin Voigt mit seinem Team auch eine tragende Rolle in der Spitzengruppe spielen. Mit dem Duell gegen den Tabellennachbarn VfR 08 Oberhausen steht dahingehend eine knackige Prüfung bevor.

______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

______________

So läuft der 21 Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
19:30live

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:15

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
13:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:00

______________

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

______________

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
06.03.26 SV Adler Osterfeld - TB Oberhausen 1889
06.03.26 DJK Arminia Klosterhardt II - 1. FC Hirschkamp
08.03.26 SC Buschhausen 1912 II - TSV Safakspor Oberhausen
08.03.26 VfR 08 Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
08.03.26 SV Sarajevo Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
08.03.26 Glück-Auf Sterkrade - FC Sterkrade 72
08.03.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - BV Osterfeld 1919
08.03.26 FC Welheim - FC Welheim II

_______________

____

