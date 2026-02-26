Hirschkamp am Freitag im Einsatz, Sterkrade-Nord kann aufholen

Hirschkamp kann am Freitag vorlegen. – Foto: Michael Werner

Zu den vergangenen beiden Aufeinandertreffen der beiden Teams des SC Buschhausen trat die Zweitvertretung gar nicht mehr an. Ob dem Team von Marcus Behnert das interne Spiel erneut erspart bleibt, steht noch aus. Klar ist: Im Aufstiegs- und Meisterschaftskampf könnten am Ende nur Nuancen unterscheiden. So führen der 1. FC Hirschkamp und FC Welheim punktgleich mit nur einem Zähler vor den Buschhausenern. Hirschkamp kann sich am Freitag für den Moment immerhin etwas Luft verschaffen, das Heimspiel gegen formstarke Blau-Weiß Fuhlenbrock wird jedoch alles andere als ein Selbstläufer. Am Sonntag zieht Welheim schließlich nach und hofft gegen den FC Sterkrade die makellose Ausbeute im neuen Jahr fortzusetzen.

Etwas unter dem Radar lief dahingehend die Zweitvertretung der Spvgg Sterkrade-Nord. Mit einem Spiel weniger als das Spitzentrio könnte Dustin Voigt mit seinem Team auch eine tragende Rolle in der Spitzengruppe spielen. Mit dem Duell gegen den Tabellennachbarn VfR 08 Oberhausen steht dahingehend eine knackige Prüfung bevor.