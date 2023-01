Hirsch lässt Ratingen 04/19 spät jubeln Der Ratinger Top-Torjäger entscheidet das Duell zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Oberliga mit seinem Treffer in der 77. Minute. Auf diesem erfolgreichen Start ins neue Jahr lasse sich aufbauen, findet 04/19-Trainer Martin Hasenpflug.

Während das Hinspiel beim 5:3-Sieg von 04/19 ein wahres Offensivspektakel gewesen war, entwickelte sich auf dem Kunstrasen im Sportpark eine intensive und hart umkämpfte Partie zweier zunächst gleichwertiger Teams. In der Defensive gaben sich die Mannschaften aufgrund keine Blöße, in der Offensive hingegen waren die Hausherren spielbestimmend und optisch überlegener. In der 30. Minute scheiterte Yassin Merzagua nach einer präzisen Hereingabe von Hirsch freistehend vor dem Meerbuscher Gehäuse. Danach befanden sich die gefährlichen Stürmer auf beiden Seiten wieder bestens aufgehoben in den Händen ihrer starken Gegenspieler.

TSV-Trainer Kevin Kreuzberg empfand nach dem Schlusspfiff ein Unentschieden als gerecht: „Zuerst war es ein typisches hektisches und zerfahrenes Spiel nach der Winterpause, und Ratingen war in der ersten Halbzeit besser und überlegen. Allerdings kamen wir bärenstark aus der Pause und versäumten es, trotz hochkarätiger Chancen die Führung zu erzielen und unser Überzahlspiel besser und effektiver auszuspielen.“

Ratingens Coach Hasenpflug hatte sein Team nach der Vorbereitungsphase auf einigen Positionen umgestellt, was sich positiv auswirkte: „Wir waren in Durchgang eins spielbestimmend mit dem nötigen Zug zum Tor, und haben defensiv nichts zugelassen, sodass abermals am Ende die Null stand. In der zweiten Halbzeit ist der starke Gegner auch aufgrund seiner guten Qualität besser ins Spiel gekommen, wobei wir auch diese Phase gut gelöst haben. Die Mannschaft hat eine gute Gesamtleistung abgeliefert, in der insbesondere die gegenseitige Unterstützung hervorzuheben ist. Auf diesem erfolgreichen Start ins neue Jahr lässt sich aufbauen.“