Hiobsbotschaft im Schleizer Fasanengarten Der bisherige Verlauf der noch jungen Saison 2022/23 brachte für die erste Mannschaft des FSV Schleiz wahrlich noch nicht viele positive Ereignisse mit sich. Insbesondere eine Verletztenmisere sondergleichen macht den Schwarz-Gelben schwer zu schaffen...

Nun kam wohl eine der denkbar schlimmsten Nachrichten hinzu: Der amtierende Torschützenkönig der Thüringenliga - Albert Pohl - wird in dieser Saison aller Voraussicht nach gar nicht mehr auf dem Fußballplatz stehen.

Nachdem sich er im Heimspiel gegen den FSV Preußen Bad Langensalza am Knie verletzte, rechnete der gefährlichste Angreifer der Rennstädter bereits mit einer langen Pause. Er ging jedoch davon aus, zumindest bis zum Beginn der Rückrunde wieder zur Verfügung zu stehen. Doch nach der Auswertung der MRT-Untersuchung von Montag ist klar: Daraus wird nichts.

„Das Außenband ist das einzige, was noch intakt ist“, kommentiert Albert Pohl den Totalschaden seines Knies mit Galgenhumor. Neben einem Meniskusriss und weiteren Verletzungen am Bandapparat im Knie wurde auch ein Kreuzbandriss festgestellt – eine Diagnose, die dem Saison-Aus des Schleizer Toptorjägers gleichkommt. Bei einem besonders günstigen Heilungsverlauf kann zwar ein Comeback in den letzten Zügen der Spielzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden, aber ob das mit den zur Verfügung stehenden Mitteln im Freizeitsport zu bewerkstelligen ist, darf zumindest angezweifelt werden.