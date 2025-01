Hiobsbotschaft für die TSG Backnang: Gianni Mollo schwer verletzt

Die Hiobsbotschaft erreichte den Verein in der Vorbereitungsphase auf die zweite Saisonhälfte. Gianni Mollo, der in dieser Saison bisher 15 Spiele bestritten und dabei fünf Torvorlagen gegeben hat, verletzte sich schwer am Knie. Eine genaue Diagnose steht aus, doch bereits jetzt ist klar, dass eine Operation erforderlich ist und der Offensivspieler der TSG länger fehlen wird.

Mollo, der bereits seit 2022 für die Backnanger aufläuft, hat sich durch seine Dynamik und seinen Einsatzwillen einen festen Platz im Team erarbeitet. In der laufenden Oberliga-Saison war er ein wichtiger Spieler in der Offensive, auch wenn er bisher nur einen Treffer erzielte. Sein Ausfall stellt das Team vor eine große Herausforderung, vor allem in der schwierigen Tabellensituation.

Seit seinem Wechsel zur TSG Backnang hat Mollo eine zentrale Rolle in der Offensive übernommen. Bereits in der vergangenen Saison war er mit fünf Assists in 31 Spielen ein entscheidender Faktor für den Spielaufbau. Auch in dieser Saison konnte er Akzente setzen, die seiner Mannschaft wichtige Punkte einbrachten.

Seine bisherige Karriere führte den Stürmer über die Jugend des 1. FC Heidenheim, wo er in der U19-Bundesliga in 20 Einsätzen sieben Tore erzielte, bevor er 2022 den Schritt zur TSG wagte. Trotz seiner jungen Jahre bringt Mollo bereits wertvolle Erfahrungen mit, die der Mannschaft in der verbleibenden Saison schmerzlich fehlen werden.

Schwierige Ausgangslage in der Oberliga

Die TSG Backnang überwintert auf dem 13. Tabellenplatz in der Oberliga Baden-Württemberg, punktgleich mit dem SV Fellbach. Beide Teams haben aktuell 21 Zähler auf dem Konto und befinden sich in Abstiegsgefahr. Der Rückstand auf die obere Tabellenhälfte beträgt zwar nur wenige Punkte, doch angesichts der Abstiegsregelung, die voraussichtlich vier Teams direkt betrifft, zählt jeder Punkt.

Der Ausfall von Mollo bedeutet, dass Trainer Mario Marinic in der Offensive kreativ werden muss, um den Verlust zu kompensieren. Besonders die erste Partie nach der Winterpause, am 1. März 2025 gegen den direkten Konkurrenten SV Fellbach, wird für die Mannschaft richtungsweisend sein.