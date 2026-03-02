Hinter Differdingen wird es eng

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Der 19.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Als die letzte Begegnung des 19.Spieltages der BGL Ligue gerade einmal knapp fünf Minuten alt war und Niederkorn durch ein Eigentor gegen Nachbar Petingen in Rückstand geriet, sah es plötzlich düster für den FC Progrès aus, eine Niederlage und man wäre endgültig im Abstiegskampf angekommen. Doch dann schaffte man u.a. durch einen Baradji-Doppelpack nicht nur die Wende in der Partie sondern beendete mit einem verdienten 4:1-Heimsieg auch eine sehr lange Durststrecke von acht Spielen in Serie ohne Sieg! Zuvor verschärfte F91 unter Trainer-Rückkehrer Lombardelli mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei Racing dessen Situation, die Hauptstädter liegen nur noch einen Zähler von einem Relegationsplatz entfernt. Einen sehr wichtigen Dreier landete Käerjeng zuhause gegen Kellerrivale Rosport, der 2:0-Sieg ging vor fast 600 Zuschauern durchaus in Ordnung.

Maison: „eine wahre Kämpfermentalität über neunzig Minuten“

UNK-Stürmer Bryan Maison: „Vom Spiel behalte ich vor allem die Mentalität jedes einzelnen Spielers zurück; eine wahre Kämpfermentalität über neunzig Minuten, aber auch diese Entschlossenheit, kein Gegentor zu kassieren, jeden Zweikampf zu gewinnen und die drei Punkte zu holen. Genau das hatte uns in den ersten drei Spielen schmerzlich gefehlt und gegen Rosport spürten wir diesen Unterschied von Beginn an.“

Mit dem gleichen Ergebnis schickte Bissen Hesperingen nach Hause. Ein Sieg, der aufgrund einer Leistungssteigerung des FC Atert in der 2.Halbzeit verdient war. Bissen ist damit eines von drei Teams im Rennen um einen internationalen Startplatz, das 39 Punkte auf dem Konto hat. Der FC Swift orientiert sich dagegen weiter nach unten. Die Überraschung des Spieltages gelang Hostert, das unter Trainer Martino immer noch ungeschlagen ist. Mit 1:0 bezwang man das Topteam aus Strassen. Den Treffer des Tages erzielte Fernandes in einer insgesamt ansehnlichen Begegnung nach einer guten Stunde.

Schon am Samstag trotzte Canach vor allem in der 2.Halbzeit mit dem nötigen Glück und einem gut aufgelegten Keeper Roulez Meister Differdingen ein torloses Unentschieden ab - durchaus ein Achtungserfolg für den Aufsteiger. Mit einem knappen 1:0-Erfolg in Mamer konnte ein lange in Unterzahl agierendes Mondorf seiner Favoritenrolle gerecht werden. Während in diesen zwei Spielen zusammen nur ein Tor fiel, so waren es in Rodange gegen Jeunesse deren ganze sechs. Wie schon gegen Racing in der Vorwoche geriet der Rekordmeister zweimal in Rückstand und drehte die Partie kurz vor Schluss. Doch dieses Mal sollte es nicht zum Sieg reichen, da Bojic in der 6.Minute der Nachspielzeit das 3:3 erzielen konnte, dies in einer Begegnung, nach welcher die Gäste mit dem Unparteiischen haderten.