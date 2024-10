Hinspiel als Muster? »So ein unglaublicher Tournaround«

Inzwischen gehören (Live-)Videos von Bayernliga-Spielen einfach dazu. In der Folge ist es ein Leichtes, an Informationen selbst über einen auf den ersten Blick unbekannten Gegner zu kommen. Die Schlüsse, die man aus einem direkten Aufeinandertreffen ziehen kann, sind aber weiter das Nonplusultra. Oder doch nicht? Zum Rückrunden-Auftakt, den der 18. Spieltag darstellt, treffen die Teams der "Nord" erstmals wieder auf einen Gegner, gegen den man schon einmal angetreten ist in dieser Saison. Stehen deshalb von nun an Spiele mit offenen Karten an?

Nein! "Rückschlüsse aus den jeweiligen Hinrunden-Begegnungen lassen sich aus meiner Sicht auf die Rückrunden-Begegnungen nur bedingt ziehen, weil sich jede Mannschaft über die Zeit weiterentwickelt", fasst es Jahn-Trainer Christoph Jank treffend zusammen. Und gerade eine Partien am kommenden Wochenende unterstreicht seine Worte. Da ist das Aufeinandertreffen von Fortuna Regensburg und dem ASV Cham. Zu Beginn der Saison noch war das Team aus der oberpfälzischen Landeshauptstadt nach einigen Veränderungen auf und neben dem Platz im Sommer auf der Suche nach sich selbst. Erst am 5. Spieltag konnte die Truppe von Neu-Trainer Arber Morina den ersten Punkt ergattern, am 8. Spieltag folgte der erste Dreier. Cham hingegen sammelte gleich in den ersten drei Partien fünf Zähler. Das Hinspiel gewann der ASV deutlich mit 5:2. Seitdem hat sich aber viel getan. Die Truppe von Faruk Maloku hat zwar immer wieder gepunktet, wurde aber von der Fortuna mit zunehmender Dauer der Spielzeit deutlich in den Schatten gestellt. Ziegler, Bockes & Co. haben eine erstaunliche Entwicklung genommen, den ein oder anderen Gegner regelrecht abgeschossen und sich auf Tabellenplatz 5 vorgearbeitet. Regensburg und Cham vor dem Rückspiel mit der jeweiligen Situation vor dem Hinspiel zu vergleichen, ist also schier unmöglich. "Deren Saisonstart war miserabel - und auf einmal legen die so einen unglaublichen Tournaround hin", spricht Faruk Maloku dem nächsten Gegner seinen Respekt aus. "Fortuna ist mit dem Team unserer Hinrunden-Partie nicht zu vergleichen", wiederholt er bereits Geschriebenes. In der Isarstraße der Donau-Metropole hört man diese Worte sicherlich gerne. Und auch Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser betont, dass die Erstauflage des Duells mit Cham "nicht so viele Rückschlüsse zulässt." Er begründet es aber alternativ: "Die Platzverhältnisse sind ganz anders." Auch etwas, was selbst der beste Videoanalyst nicht herausarbeiten kann...

Gibt es dieses Mal einen Gewinner? Das Derby zwischen Neudrossenfeld und Münchberg endete am 1. Spieltag ohne Tore. – Foto: Andreas Roith

Freitag

TSV Kornburg - Würzburger FV

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Mit Würzburg kommt eine Mannschaft, die eine gute Vorrunde gespielt hat und sich nach ihrem Relegationskrimi im Juni deutlich verbessert zeigt, was den spielerischen Ansatz und die Punkteausbeute angeht. Wir haben uns dort im ersten Spiel der Saison unentschieden getrennt und auch nun wollen wir unbedingt etwas mitnehmen, was nach den drei Heimpleiten zuletzt auch unbedingt nötig ist. Zu groß ist die Enttäuschung darüber, dass wir keine Konstanz reinbringen und nach zwei Auswärtssiegen nicht weiter punkten konnten. Ansetzen müssen wir dazu unbedingt in der Defensive, zuletzt haben wir zu viele Gegentore bekommen. Personal: Marco Janz kehrt in den Kader zurück. Philipp Eckart (Trainer, Würzburg): "Mit Kornburg erwartet uns die große Unbekannte der Liga. Zweifelsfrei verfügen sie über sehr hohe individuelle Qualität in ihren Reihen und können an einem guten Tag gegen jeden Gegner der Liga gewinnen. Mit Spielern wie Schelle, Dittrich und Herzner haben sie zudem viele Erfahrung auf Schlüsselpositionen. Wir wissen, dass wir an unser Maximum kommen müssen, um dort siegen zu können." Personal: Hendrik Hansen, Fabio Hock, Max Schebak, Nico Wagner, Jan Bauer, Calvin Gehret, Niclas Staudt und Maximilian Perez befinden sich im Lazarett.

Serdal Gündogan (Trainer, Ammerthal): "Natürlich gab es nach der verdienten Niederlage in Regensburg keine Freudensprünge unter der Woche. Allerdings lag der Fokus schon wieder ziemlich schnell auf unserem Rückrundenstart. Der ATSV Erlangen geht nach einer starken Hinrunde als Favorit ins Spiel und wird alles daran setzen, dem gerecht zu werden. Wir wollen eine bessere Leistung zeigen als im Hinspiel, um wieder zu punkten." Personal: Fabian Helleder (Hüfte), Mario Plott (Knie) und Fabio Pirner (Schambein) fallen aus. Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Wir haben Ammerthal analysiert und festgestellt, dass die DJK eine sehr spielstarke und offensive Mannschaft ist. Wir wollen und müssen da weiter machen, wo wir gegen Münchberg aufgehört haben: Auch ekligen Fußball zu spielen. Wir wollen in jedem Spiel mindestens einen Punkt holen - mit dieser Zielsetzung gehen wir auch in dieses Spiel." Personal: Oliver Harandt ist weiter verletzt, aber ein Comeback ist absehbar. Florian Markert, Timo Armbruster und Sascha Luft konnten aufgrund einer Grippe in dieser Woche nicht trainieren. Samstag

VfB Eichstätt - SpVgg SV Weiden

Dominic Rühl (Trainer, Eichstätt): "Das Spiel gegen Abtswind und vor allem die Art und Weise entsprach genau der Zielsetzung, die wir uns für die letzten Spiele vorgenommen haben. Der Fokus ist darauf ausgerichtet, was wir bis zur Winterpause erreichen wollen. Und das wird gegen Weiden auch wieder notwendig sein. Auch hier brauchen wir wieder von Anfang bis Ende volle Power auf dem Platz. Wir haben uns zudem auf die Weidener Fünferkette explizit vorbereitet und wollen in unserem Heimspiel alles in die Waagschale werfen." Personal: Keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorwochen. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Eichstätt hat uns im Hinspiel, als wir sie verdient geschlagen haben, unterschätzt. Auch, dass es zu Beginn der Saison war und sie noch nicht so eingespielt waren, wird so nicht mehr sein. Daher stellen wir uns auf ein komplett anderes Spiel ein, in dem die Trauben jetzt noch höher hängen als im Heimspiel. Wir gehen in die entscheidende Phase der Saison: Die kommenden vier Spiele mit Eichstätt, Ingolstadt, Regensburg und Eltersdorf könnten schwieriger nicht sein." Personal: Tizian Mittereder, Niklas Lang, Moritz Hügel, Josef Rodler, Patryk Bytomski, Julian Kiener und Martin Fillo sind verletzt.

Andreas Baumer (Trainer, Neudrossenfeld): "Wir stehen vor einem sehr, sehr wichtigen Spiel gegen Münchberg. Wir erwarten einen kampfstarken Gegner auf tiefem Geläuf. Hier wird es wichtig sein, die Grundtugenden des Fußballs ins Spiel zu bringen. Darauf haben wir die ganze Woche hingearbeitet. Die Jungs sind heiß, haben Bock und wir werden bereit sein, um im Derby alles reinzuwerfen und drei Punkte mitzunehmen." Personal: Nick Gregorzewski, Felix Landgraf, Lennart Wöhner, Tom Kunert, Tim Majczyna, Hannes Greef, Michael Gaglozoun, Lukas Schelenz, Tom Siller, David Langlois und Sasha Spasovski befinden sich auf der Krankenstation. Hinter dem Einsatz von Anton Makarenko steht ein Fragezeichen.

Ammerthal um Trainer Serdal Gündogan erwartet mit dem ATSV Erlangen weiterhin die Überraschung der Saison. – Foto: Mario Wiedel

SC Eltersdorf - SpVgg Bayern Hof

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Die Niederlage gegen Gebenbach müssen wir abhaken. Es geht direkt weiter. Ich erwarte von Hof ähnlich viel Leidenschaft wie von Gebenbach. Da müssen wir darauf vorbereitet sein und mit viel Wille sowie Einsatz entgegenwirken. Dann können wir auch punkten." Personal: Neben Kevin Bär (langzeitverletzt) sind Tobias Herzner, Christian Rzonsa (beide krank), Sebastian Marx (Fußverletzung) und Moritz Fischer (Fußverletzung) nicht mit dabei. Fabian Krantz (Co-Trainer, Hof): "Auch wenn es am Ende nur ein Punkt geworden ist, war es von unserer Seite ein in vielerlei Hinsicht gelungener Auftritt in Regensburg. Nun geht es nach Eltersdorf zum nächsten Top-Team - es wartet ein anderer Platz, ein anderer Gegner und damit ein komplett anderes Spiel auf uns. Wir wollen dennoch an der vergangenen Woche anknüpfen, die gleiche Intensität auf den Platz bringen und am Ende positiv überraschen. In jüngerer Vergangenheit gab es das ein oder andere Spiel, in dem wir mit dem SCE mindestens auf Augenhöhe agiert haben, am Ende jedoch maximal zu einem Unentschieden gekommen sind oder sogar verloren haben. So auch beim 0:1 zum Saisonstart. Uns ist bewusst, dass es einer Top-Leistung bedarf, um das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Wir erwarten nach wie vor eine eingespielte und erfahrene Mannschaft, die schwer zu brechen, personell sehr gut wie auch breit aufgestellt und damit von Spiel zu Spiel schwer einzuschätzen ist." Personal: Der ein oder andere Spieler ist angeschlagen.

FC Ingolstadt 04 II - TSV Abtswind

Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Abtswind hat sich nach einem Umbruch im Sommer im Laufe der Hinrunde immer besser gefunden. Wir erwarten - ähnlich wie gegen Cham - ein sehr, sehr schweres Heimspiel." Personal: Florian Pollak und Massimo Agostinelli haben sich jeweils Bänder gerissen und stehen nun neben den bekannten Langzeitverletzten auf der Ausfallliste. Mathias Brunsch (Co-Trainer, Abtswind): "Die Vorrunde ist vorbei und wir gehen mit einem guten Gefühl in die Rückrunde. Mit 24 Punkten aus 17 Spielen stehen wir insgesamt gut da. Das vergangene Spiel gegen Eichstätt nagt noch ein wenig an uns, da wir gut mitgespielt haben, nur Eichstätt einfach cleverer seine Aktionen zu Ende gespielt hat. Nun kommt es wieder zum Treffen mit dem FC Ingolstadt, der in der Formtabelle ganz oben mit dabei steht. Wir wissen, was dort auf uns zu kommt: Lassen wir sie ins Spiel kommen, wird es ganz schwierig. Das heißt im Umkehrsschluss: wieder alles auf den Platz lassen und um jeden Zentimeter auf dem Platz fighten. Nur so gewinnt man solche Spiele. Personal: Fehlen werden: Pascal Henninger, Matthias Wächter, Frank Wildeis, Jayson Tuda und Linus Grill.

ASV Neumarkt - SSV Jahn Regensburg II

Jochen Strobel (Trainer, Neumarkt): "Wir sind froh, dass wir am vergangenen Wochenende unsere Niederlagen-Serie beenden konnten. Das war gerade in der 2. Halbzeit ein sehr stabiler Auftritt von uns. Man kann stolz sein auf die Entwicklung unserer jungen Truppe. Und nicht nur deshalb sind wir optimistisch, Zuhause einen weiteren Dreier landen zu können." Personal: Maximilian Dobra und Marlon Misetic werden nicht dem Kader angehören können. Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Unsere Absicht gegen Neumarkt ist es, drei Punkte nach Regensburg mitzunehmen. Wir wollen dies mit Entschlossenheit, Mut und mit hoher Intensität erreichen." Personal: Rekonvaleszent: Adrian Nagel (Sprunggelenksverletzung), Alexander Nittnaus, Leon Rudenko (beide Knieverletzung), Henrik Heid (Adduktorenprobleme) und Korbinian Stütz (krank).

Und plötzlich läuft es: Gebenbach holte in den vergangenen fünf Partien 13 Punkte. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

SV Fortuna Regensburg - ASV Cham

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Im ersten Spiel der Rückrunde haben wir noch was gut zu machen aus dem Hinspiel." Personal: Ein paar Spieler sind krankheitsbedingt angeschlagen. Eine komplizierte Situation. Denn wer tatsächlich ausfällt, entscheidet sich erst kurzfristig. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Zum Rückrunden-Auftakt treffen wir auf die Mannschaft der Stunde. Die Fortuna hat sich unter Arber Morina stark weiterentwickelt. Die aktuelle Serie von 13 ungeschlagenen Spielen, der Lauf mit acht Siegen am Stück, mit Abstand die stärkste Offensive der Liga, etliche Kantersiege gegen namhafte Gegner, seit drei Monaten kein Spiel mehr verloren - das alles ist schon sehr beeindruckend. Entsprechend selbstbewusst treten sie auf. Wir müssen auf der Hut sein, hellwach und voll fokussiert auftreten. Die Offensivqualität von Fortuna wird uns alles abverlangen. Einige Mannschaften wurden von deren Offensivpower heftig überrollt und sind komplett untergegangen. Das ist Warnung genug! Wir müssen uns voll ins Zeug legen, brauchen eine richtig starke Tagesform und jeder meiner Spieler muss alles auf dem Platz lassen." Personal: Paul Hansen (Studium Amerika), Simon Haimerl und Maximilian Bauer (beide verletzt) stehen nicht zur Verfügung.

DJK Gebenbach - TSV Karlburg