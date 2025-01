Hinrundenbilanz der Kreisklasse 2: Rottach überrascht alle

Nach dem Abstieg des SV Warngau und des SV Bayrischzell in der vergangenen Saison tummeln sich in der aktuellen Spielzeit nur noch fünf Landkreis-Teams in der Kreisklasse. Der TSV Otterfing, die DJK Darching und der FC Rottach-Egern führen die Tabelle an. Weniger zufrieden ist man bei der SG Hausham und dem TuS Holzkirchen II.

Knapp an der Aufstiegsrelegation vorbeigeschrammt ist der TSV Otterfing in der Spielzeit 2023/24 und ist bislang auf einem guten Weg, es in der neuen Saison besser zu machen. Eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Kickern führt unter der Leistung von Trainer Raphael Schwanthaler das Klassement in der Kreisklasse 2 an. Mit 37 Punkten aus 16 Spielen ist die Bilanz sehr ordentlich. Gekrönt wurde die starke Vorrunde mit dem Einzug ins Toto-Pokalfinale. Im Semifinale besiegte der TSV den Bezirksligisten FC Penzberg, im Endspiel wartet im Mai dieses Jahres das Duell gegen den TSV Geiselbullach am Nordring.

DJK Darching

Die DJK Darching wurde in der vergangenen Spielzeit zum Opfer des Pilotprojekts. Am letzten Spieltag der Hinrunde rutschte sie in die Abstiegsrunde, nach wenigen Wochen ging es nur noch um die goldene Ananas. Umso motivierter gingen die Darchinger in die neue Saison und liegen nach einer starken Halbrunde auf einem guten zweiten Tabellenplatz – in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Otterfing. Erfolgsgarant war dabei einmal mehr Torjäger Alexander Adelsberger, der bereits 15 Treffer auf dem Konto hat. Am Ende wurde der Kader durch Verletzungen immer dünner, doch die DJK rettete sich über die Ziellinie und verteidigte den zweiten Rang durch knappe Pflichtsiege.

FC Rottach-Egern

Die große Überraschung der Saison ist der FC Rottach-Egern. In einem dramatischen Relegationsduell mit dem TSV Schliersee sicherten sich die Kicker vom Birkenmoos im Elfmeterschießen den Klassenerhalt. Nun liegt man zur Winterpause auf einem nicht für möglich gehaltenen dritten Platz, mit drei Punkten Rückstand auf Rang eins und einem noch ausstehenden Nachholspiel. Trainer Bernhard Gruber war so manches Mal selbst überrascht, welche Leistungen sein Team Woche für Woche auf den Rasen brachte, obwohl es immer wieder Ausfälle gab. Mit dem Abstieg haben die Rottacher sicher nichts mehr zu tun und nach oben hat der FC absolut gar nichts zu verlieren.

SG Hausham

Nicht zufrieden sein kann man mit dem ersten Halbjahr bei der SG Hausham. Die Knappen stiegen in der Relegation gegen den SV Eurasburg aus der Kreisliga ab, fanden aber noch nicht zu ihrem eigentlichen Leistungsniveau. Trotz einiger Umstellungen war es in der Vorrunde wieder einmal der dünne Kader, der Trainer Markus Weinbacher und seine Mannschaft vor Probleme stellte. So liegen die Knappen im Mittelfeld des Klassements (6.). Immerhin beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone sieben Punkte, sodass die SG die Rückrunde nutzen kann, um sich für die nächste Saison einzuspielen.