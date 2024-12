Hinrundenabschluss in der Domstadt für RWO

Als Tabellendritter reist Rot-Weiß Oberhausen zum letzten Hinrunden-Spiel. Die letzte Pflichtspiel-Niederlage gab es im Oktober in der Domstadt bei der Fortuna. Seitdem stehen fünf Pflichtspielsiege und zwei Unentschieden zubuche. Ihre letzten beiden Partien konnten die Kleeblätter im Pokal gegen den Wuppertaler SV und in der Liga gegen den 1. FC Düren souverän gewinnen. Dabei stach vor allem die Offensivreihe um Timur Kesim, Tarsis Bonga und Rückkehrer Moritz Stoppelkamp heraus, die dafür sorgten, dass die Kleeblätter mit 36 Treffern den besten Angriff der Liga bilden.



Die Gastgeber aus Köln erwischen einen ordentlichen Saisonstart mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien. Danach folgte eine Achterbahnfahrt an Ergebnissen, die in einer 4:5-Niederlage gegen den 1. FC Bocholt gipfelte. Danach folgten einige Unentschieden und Siege über den Wuppertaler SV und die Sportfreunde Lotte. Zuletzt mussten sich die Geißböcke jedoch mit einer 0:1-Niederlage gegen den FC Gütersloh und einem 0:0 gegen Türkspor Dortmund zufriedengeben.



Stimme vor dem Spiel



Moritz Stoppelkamp: „Wir erwarten ein sehr offenes Spiel, in dem beide Mannschaften Fußball spielen wollen und lieber den Ball haben als zu verteidigen. Köln spielt in der Meisterschaft immer eine gute Rolle und auch im letzten Jahr haben wir uns in der Hinrunde gegen sie schwergetan. Dennoch haben wir eine gute Trainingswoche absolviert und sind gut auf den Gegner vorbereitet. Es ist dabei natürlich immer schön mit einer Siegesserie im Rücken zum nächsten Spiel zu reisen, aber wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen auch in Köln eine gute Leistung abliefern und drei Punkte einfahren.