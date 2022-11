Trainer Philipp Schütz will mit seinem VfB 03 Hilden punkten. – Foto: Frank Thomasini

Hildens U19 reist zum Kellerduell nach Essen Bei RWE will der Fußballnachwuchs des VfB den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison schaffen.

Der Hildener U19-Fußballnachwuchs will an diesem Wochenende endlich die ersten Punkte der Saison erzielen. Das soll möglichst am Samstag (11 Uhr) im Kellerduell gegen Rot-Weiss Essen klappen. Zuletzt hat das Team von Cheftrainer Philipp Schütz immer wieder starke Leistungen in der Bundesliga West gezeigt. So beispielsweise auch am vergangenen Samstag gegen die U19 des FC Schalke 04.

„Gegen Schalke und Mönchengladbach waren wir die bessere Mannschaft und sollten mit etwas mehr Glück definitiv Punkte mitnehmen“, beschreibt Schütz. In einer umkämpften Partie kamen die Hildener schnell nach einem Rückstand wieder zurück ins Spiel. Doch wie so oft in den vergangenen Wochen ging das Spiel knapp an den Gegner (1:2), und die drei Punkte gingen nach Gelsenkirchen. In den ersten neun Spielen der Saison hat die Mannschaft ganze sieben Spiele mit nur einem Tor Differenz verloren und den erfahrenen Bundesliga-Teams damit so einige Kopfschmerzen bereitet. Die Offensive der Hildener funktioniert bisweilen gut und brachte in den ersten neun Spielen elf Tore ein. Mit 23 Gegentoren muss den starken Offensivspielern der Gegner allerdings häufig Tribut gezollt werden. Dem kommenden Gegner aus Essen geht es in dieser Hinsicht allerdings nicht anders. Jedoch konnte das Team von Cheftrainer Suat Tokat bereits fünf Zähler in der eigenen Bilanz verbuchen. Den einzigen Sieg der Essener konnte die Mannschaft gegen den MSV Duisburg (2:0) erringen, nachdem das Team mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl gespielt hatte. Die beiden Unentschieden kamen am ersten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach und gegen den Bonner SC zustande. Als Aufsteiger haben die Hildener in der Vorsaison nicht gegen Rot-Weiss Essen gespielt und stellen sich daher auf eine umkämpfte Begegnung ein, nicht zuletzt, da das Team die vergangene Saison im oberen Tabellendrittel abgeschlossen hat.