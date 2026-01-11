Hildener Masters verliert Seriensieger und gewinnt neue Spannung – Foto: Markus Becker

Die Hildener Stadtmeisterschaft entwickelt in diesem Jahr einen ganz neuen Reiz. Denn Primus und Seriensieger VfB 03 Hilden nahm diesmal von einer Teilnahme Abstand. Während sich das Oberliga-Team schon seit einiger Zeit im Januar auf die Vorbereitung und den Re-Start in der Meisterschaft konzentriert, ist das Fernbleiben der Reserve neu. Allerdings steckt die in neuer Formation auch mittendrin im Kampf um den Verbleib in der Landesliga. Vor zwölf Monaten sah das noch ganz anders aus. Da wusste die VfB 03-Zweite zu glänzen und setzte sich nach einem Finalsieg über den MSV im Elfmeterschießen die begehrte Krone auf.

Achtkampf um den Titel in Hilden Acht Mannschaften nehmen am Sonntag ab 10 Uhr in der Bandsbusch-Halle den Titelkampf auf. Dabei sorgte die erstmals per Computer durchgeführte Auslosung für eine interessante Einteilung der beiden Vorrundengruppen. Denn in der Gruppe A stehen mit den Erstvertretungen von MSV und AC Italia sowie dem FC Türkspor gleich drei Teams mit spielerischen Qualitäten auf dem glatten Hallenparkett. Die Reserve der SpVg. 05/06 komplettiert das Quartett. Da nur die beiden Erstplatzierten die Finalrunde erreichen, sind umkämpfte Partien zu erwarten. Die gehen übrigens in Vorrunde und Überkreuzspielen über zwölf Minuten ohne Pause. In der Gruppe B nimmt wohl die Erste der SpVg. 05/06 die Favoritenrolle ein. Dazu treten die zweiten Mannschaften von MSV und AC Italia sowie der SV Ost an. Tükspor zeigt sich Selbstbewusst, SV Ost geht als Außenseiter rein Im Vorfeld stapeln die meisten Klubvertreter noch tief, wollen sich nicht so recht in die Karten schauen lassen. Einzig Halil Bulut, Vorsitzender des FC Türkspor, sagt mit Blick auf die Abwesenheit des Titelverteidigers VfB 03: „Wir erhoffen uns, über die Gruppenphase hinauszukommen. Falls wir die Vorrunde überstehen, peilen wir den Turniersieg an.“ Eine Aussage, die für das Selbstbewusstsein des FC Türkspor spricht, der in der Gruppe 2 der Düsseldorfer Kreisliga B auf Rang zwei steht, nur vier Punkte hinter dem Ortsrivalen und Gipfelstürmer MSV Hilden.

Weil der Aufstiegskampf eng ist, legt Kreisliga B-Spitzenreiter MSV, der beim Futsal-Masters 2025 dem VfB 03 II erst im Elfmeterschießen unterlag, diesmal den Fokus auf die Meisterschaft. Gleichwohl stellt der Sportliche Leiter Mohammed Bajut fest: „Auch im letzten Jahr war das so. Wir haben genügend Leute, die Lust auf das Masters haben. Das sind alles Techniker, gute Jungs, die für die Halle prädestiniert sind.“ Eher auf Schadensbegrenzung aus ist scheinbar die SpVg. 05/06, die zuletzt bei der Stadtmeisterschaft nicht wirklich zu glänzen wusste. „Das ist schwer einzuschätzen. Wir wollen uns nicht blamieren, aber das hängt immer davon ab, wie sich das Team zusammenstellt. Verletzungsanfällige Akteure werden in der Halle nicht auflaufen“, erklärt der Vorsitzende Holger Reinders. In der Kreisliga A belegen die Süder aktuell den sechsten Platz und stehen zwölf Punkte hinter Tabellenführer SC Unterbach irgendwo im Niemandsland.