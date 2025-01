Hilalspor rüstet sich für den Klassenerhalt

Ozan Özer Pekdemir kommt vom Oberligisten Eintracht Mahlsdorf

Der Stern von Ozan Özer Pekdemir geht bei den Füchsen auf. In der Berlin-Liga erzielt der offensive Außenspieler beeindruckende 17 Treffer und wechselt daraufhin zum Chemnitzer FC. Ausgebildet wird er bei Hertha BSC und dem Halleschen FC. Über Herren-Stationen beim FC Oberlausitz Neugersdorf und Viktoria Berlin in der Regionalliga führt ihn sein Weg im Jahr 2017 zum Berliner AK 07, in die gleiche Liga. Nach dieser Zeit zieht es Pekdemir für mehrere Jahre in die Türkei. Im Jahr 2022 kehrt der vielseitige Offensivspieler nach Deutschland zurück und schließt sich dem langjährigen Oberligisten CFC Hertha 06 an, der jedoch aufgrund einer Insolvenz aufgelöst wird. 2023 findet der inzwischen 33-Jährige eine neue sportliche Heimat beim BSV Eintracht Mahlsdorf. Er kommt auf insgesamt 19 Einsätze in der NOFV Oberliga-Nord.