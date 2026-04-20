Highlight-Spiel für Hankofen - Reaktion gefordert in Vilzing

Der 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg II am vergangenen Freitag war nicht nur sportlich überlebenswichtig für die "Dorfbuam", sondern auch Balsam auf die Seelen. Das sagt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck
nun vor dem Trip zur klar favorisierten SpVgg Unterhaching: "Es wird ein Highlight-Spiel für uns werden! Dienstagabend im Sportpark in Unterhaching, darauf dürfen wir uns freuen. Natürlich sind wir der klare Underdog. Aber wir konnten schon einmal in Haching für eine faustdicke Überraschung sorgen (2:1-Sieg am 2.09.2022, Anm.d.Red.). Es wäre der perfekte Zeitpunkt, das nun zu wiederholen. Und ich traue das meiner Mannschaft nach dem hochverdienten 2:0-Sieg gegen Augsburg auch durchaus zu."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing
: Bei Tobias Lermer bleibt es wie zuletzt: Es wird von Tag zu Tag geschaut, ob der Stürmer grünes Licht geben kann. Ansonsten fehlen nur die beiden langzeitverletzten Brian Wagner (Schambeinentzündung) und David Löffler (Aufbautraining nach Kreuzbandriss).
Das war nix! Der Trip nach Bayreuth war am vergangenen Freitag sportlich gesehen keine Reise wert. "Wir haben zu keiner Minute die Einstellung zum Spiel gefunden. Das war von der ersten bis zur letzten Minute kein guter Auftritt von uns"
, sagte ein sichtlich angefressener Coach Thorsten Kirschbaum
nach der völlig verdienten 0:3-Pleite in der Wagnerstadt. Mit ein wenig Abstand schiebt der Ex-Keeper, der am heutigen Montag seinen 39. Geburtstag feiert, hinterher: "Deshalb wollen wir gegen Buchbach eine Reaktion von der Mannschaft sehen."
Wiedergutmachung ist also angesagt am Huthgarten. Die Gäste aus Buchbach haben als Tabellenneunter mit 40 Punkten den Klassenerhalt schon in der Tasche. Zuletzt in Aubstadt (1:4) und zuhause gegen Illertissen (0:3) bekleckerte sich der "Kultklub" aus dem Landkreis Mühldorf aber nicht mit Ruhm. Personalien DJK Vilzing
: Jonas Goß fehlt gesperrt (5. Gelbe). Simon Sedlaczek klagte in den vergangenen Tagen über Fieber, sein Einsatz ist ebenso fraglich wie der des angeschlagenen Paul Grauschopf. Ansonsten ändert sich im Vergleich zum Bayreuth-Spiel nichts.