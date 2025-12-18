»Highlight im Grünwalder«: Oberbayer Tobi Strobl will 1860 ärgern

Der TSV 1860 München würde nur allzu gerne am Samstag (Anpfiff 16:30 Uhr) seinen Lauf in der 3. Liga fortsetzen und im abschließenden Heimspiel 2025 den fünften Sieg in Folge einfahren. Einer, der das gerne verhindern würde, ist Tobias Strobl . Der gebürtige Oberbayer aus Ingolstadt kommt mit seinem SC Verl ins Grünwalder Stadion und will den Löwen die Weihnachtsstimmung vermiesen...

Sa., 20.12.2025, 16:30 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 SC Verl SC Verl 16:30 live PUSH



Strobl war vor der Saison aus der Regionalliga Bayern vom FC Augsburg II zu den Ostwestfalen gewechselt und spielt eine tolle Runde mit dem Sportclub aus der gut 26.000 Einwohner zählenden Kleinstadt aus dem Landkreis Gütersloh. Just im letzten Spiel vor der Weihnachtspause führt ihn und sein Team der Weg nun auf Giesings Höhen zum TSV 1860. Für Strobl natürlich kein Spiel wie jedes andere. "Das wird nochmal ein Highlight im Grünwalder. Ich komme ja aus Bayern", grinste Strobl vergangene Woche nach dem 0:0 gegen Rot-Weiß Essen am Mikrofon des WDR. Was der 38-Jährige in der Höhle des Löwen erwartet? "Ich denke, das wird ein total interessantes Spiel. Wir schauen, dass wir nochmal einen krönenden Abschluss hinbekommen. Dann war`s eine sensationelle Hinrunde." Strobl war vor der Saison aus der Regionalliga Bayern vom FC Augsburg II zu den Ostwestfalen gewechselt und spielt eine tolle Runde mit dem Sportclub aus der gut 26.000 Einwohner zählenden Kleinstadt aus dem Landkreis Gütersloh. Just im letzten Spiel vor der Weihnachtspause führt ihn und sein Team der Weg nun auf Giesings Höhen zum TSV 1860. Für Strobl natürlich kein Spiel wie jedes andere. "Das wird nochmal ein Highlight im Grünwalder. Ich komme ja aus Bayern", grinste Strobl vergangene Woche nach dem 0:0 gegen Rot-Weiß Essen am Mikrofon des WDR. Was der 38-Jährige in der Höhle des Löwen erwartet? "Ich denke, das wird ein total interessantes Spiel. Wir schauen, dass wir nochmal einen krönenden Abschluss hinbekommen. Dann war`s eine sensationelle Hinrunde." 1860: Böse Erinnerungen ans letzte Heimspiel gegen Verl.



Die Stolpergefahr für die "Blauen" ist nicht zu unterschätzen. An die Verler haben die Löwen nämlich ganz schlechte Erinnerungen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 14. Dezember 2024 gingen die Sechziger zuhause nach einer indiskutablen Leistung sang- und klanglos gegen den SC mit 0:4 unter. Mit einem erneuten Coup im Grünwalder Stadion könnten die Verler sogar auf einem Aufstiegsplatz überwintern. Davon will Strobl im Vorfeld allerdings weniger wissen. Nach der Partie gegen Essen sagte er: "Wir gehen grad so unseren Prozess. Ich habe das Gefühl, vor ein paar Wochen hätten wir das Spiel noch verloren. Das ist so die Entwicklung, darauf sind wir stolz. An der Stelle wollen wir bei den Löwen weitermachen - und danach können wir kurz mal auf die Tabelle schauen."