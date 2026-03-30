HFV gibt Oberliga-Eröffnungsspiele 2026/27 bekannt Ende März gibt der Hamburger Fußball-Verband bereits die Eröffnungsspiele der Oberliga Hamburg der Frauen und Männer bekannt. Los geht es im Juli. von red/HFV · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

Eröffnungsspiel zwischen HT16 und USC Paloma! – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Noch bevor die laufende Spielzeit in ihre entscheidende Phase geht, richtet sich der Blick bereits auf die kommende Saison 2026/27: Der Spielausschuss (SpA) sowie der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball (AFM) des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) haben die Eröffnungsspiele und Austragungsorte der Oberliga der Frauen und der Herren zur Saison 2026/27 festgelegt.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Saisoneröffnung der Gamesright Oberliga Hamburg Die offizielle Saisoneröffnung der Gamesright Oberliga Hamburg wird bei HT16 ausgetragen. Geplanter Gegner ist der USC Paloma. Laut vorläufigem Rahmenterminkalender wird am Wochenende 24. bis 26. Juli 2026 gespielt. Andreas Hammer, Vorsitzender des Spielausschusses, blickt mit Vorfreude auf den Auftakt: „Die Saisoneröffnung ist immer ein ganz besonderes Event. Der Gastgeber HT16 feiert seinen 110. Geburtstag und das Eröffnungsspiel ist hier sicher ein würdiger Rahmen. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel zur Saisoneröffnung 2026/27 gegen den USC Paloma in einem schönen Stadion – und mit HT16 auf einen großartigen Gastgeber.“

Saisoneröffnung der Frauen-Oberliga Hamburg Auch die Frauen-Oberliga Hamburg startet mit einem besonderen Rahmen in die neue Spielzeit: Gastgeber der Saisoneröffnung ist der Eimsbütteler TV, gespielt wird gegen die „Nachbarinnen“ SC Victoria. Das Eröffnungsspiel ist im vorläufigen Rahmenterminkalender für den 21. bis 23. August 2026 angesetzt. Katrin Niehoff, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball: „Die Saisoneröffnung der Frauen-Oberliga Hamburg ist ein wichtiger Moment für die Sichtbarkeit und Wertschätzung des Frauenfußballs in unserer Stadt. Mit dem ETV haben wir einen engagierten Gastgeber, der den perfekten Rahmen für einen gelungenen Saisonauftakt bieten wird.“