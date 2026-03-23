HFC Falke, Concordia Hamburg II & Dersimspor setzen die Schlagzeilen Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hamburg brachte klare Ausrufezeichen: HFC Falke feierte ein 6:0 bei SC Union Altona, Concordia Hamburg II gewann 6:1 bei SC Condor Hamburg II, Dersimspor Hamburg siegte 5:2 bei Croatia Hamburg. von red · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

HFC Falke triumphiert. – Foto: Uwe Langeloh

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hamburg hatte einige deutliche Geschichten zu bieten. Vor allem HFC Falke, Concordia Hamburg II, Dersimspor Hamburg und SV Groß Borstel lieferten Ergebnisse, die über den normalen Spieltagsrahmen hinaus auffielen.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hamburg war einer jener Tage, an denen sich die größten Geschichten schnell herauskristallisierten. In allen vier Staffeln gab es zwar auffällige Ergebnisse, doch einige Partien ragten klar heraus, weil sie entweder in ihrer Deutlichkeit oder in ihrem Verlauf besonders bemerkenswert waren. Ganz vorne einzuordnen ist dabei das 6:0 von HFC Falke bei SC Union Altona. Die Gäste sorgten früh für klare Verhältnisse, weil Carlton Meierdiercks die Partie mit drei Toren innerhalb der ersten 32 Minuten praktisch im Alleingang in eine eindeutige Richtung lenkte. Dass HFC Falke in der Schlussphase noch weiter nachlegte, machte den Auftritt endgültig zu einer der größten Ansagen des Wochenendes. Deutliche Statements in Ost und Süd Nicht weniger eindrucksvoll fiel das 6:1 von Concordia Hamburg II bei SC Condor Hamburg II aus. Die Gäste führten bereits nach 23 Minuten mit 3:0 und hatten damit früh die Kontrolle übernommen. Zwar gelang SC Condor Hamburg II noch das zwischenzeitliche 1:3, doch wirklich eng wurde die Begegnung nicht mehr. Concordia Hamburg II zog nach der Pause wieder davon und unterstrich mit diesem Auswärtssieg sehr deutlich, wie konsequent die Mannschaft an diesem Tag auftrat. Gerade in dieser Höhe ist ein Erfolg auf fremdem Platz immer eine Geschichte für sich.

Auch in der Süd-Staffel schrieb Dersimspor Hamburg eine der großen Schlagzeilen des Spieltags. Das 5:2 bei Croatia Hamburg war vor allem deshalb auffällig, weil die Gäste schon früh auf 2:0 stellten und sich auch nach dem zwischenzeitlichen Anschluss nicht aus dem Rhythmus bringen ließen. Direkt nach der Pause zog Dersimspor Hamburg mit dem Doppelschlag zum 4:1 entscheidend davon. Das war kein Sieg, der erst spät abgesichert wurde, sondern ein Erfolg, bei dem die Kräfteverhältnisse über weite Strecken klar sichtbar waren. Auch SV Groß Borstel sendet ein Signal Ebenfalls einen Platz unter den stärksten Geschichten des Wochenendes verdient sich SV Groß Borstel. Beim 4:1 bei SC Poppenbüttel war die Mannschaft nicht nur auswärts erfolgreich, sondern überstand ab der 60. Minute auch eine Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Abdullah Tamer Mohamed Ibrahim. Trotzdem verlor SV Groß Borstel nicht die Ordnung, sondern baute den Vorsprung in der Schlussphase sogar noch weiter aus. Gerade dieser Umstand verleiht dem Sieg zusätzliches Gewicht, weil solche Spiele in Unterzahl häufig kippen oder zumindest eng bleiben.