Heuermann und Kollenberg verstärken Concordia

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Concordia Emsbüren holt mit Leo Heuermann und Thomas „Toto“ Kollenberg zwei bekannte Gesichter zurück. Während Heuermann aus Brandlecht kommt, kehrt Kollenberg nach zwei Jahren in Lünne ins Torwartteam zurück.

Leo Heuermann wechselt von der SpVgg Brandlecht-Hestrup zurück zu Concordia Emsbüren. Der offensive Mittelfeldspieler bringt aus drei Seniorenjahren 22 Tore in 53 Spielen mit. Heuermann wurde bereits in der Jugend bis zur U19 bei Concordia ausgebildet und sammelte zudem als U19-Spieler erste Erfahrungen im Herrenbereich bei der Zweiten. Anschließend ging er den Schritt zur SpVgg Brandlecht-Hestrup, wo er sich zum Leistungsträger entwickelte. Der Kontakt zum Verein blieb in dieser Zeit bestehen.

Mit Thomas „Toto“ Kollenberg kehrt ein weiterer Spieler zurück nach Emsbüren. Der Torhüter war bereits acht Saisons für die Erste von Concordia aktiv und bringt entsprechend viel Erfahrung mit. In den vergangenen zwei Jahren stand er beim BW Lünne zwischen den Pfosten, aktuell Tabellenzweiter der 1. Kreisklasse Emsland Süd. Auch dort gehörte er zu den Leistungsträgern und überzeugte mit Routine und starken Reflexen. Nun wird er wieder Teil des Torwartteams der Ersten.

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Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!