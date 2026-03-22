Erster Streich: Quartett sagt Concordia Emsbüren für 2026/27 zu

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Der SV Concordia Emsbüren treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 voran: Mit Simon Seltier, Jonas Egbers, Luis Sterthaus und Marcel Günther haben vier Spieler ihre Zusage gegeben, weitere Entscheidungen sollen in den kommenden Tagen folgen.

Mit Simon Seltier bleibt ein bekanntes Gesicht an Bord. Der Flügelspieler geht in seine fünfte Saison in der ersten Herrenmannschaft. In der laufenden Spielzeit kam er bislang auf 11 Einsätze und erzielte ein Tor. Vor allem mit seinem Tempo sorgt er immer wieder für Gefahr über die Außenbahnen.

Auch Jonas Egbers wird weiterhin das Trikot der Concordia tragen. Der Sechser, der in der vergangenen Saison aus der zweiten Mannschaft aufgerückt ist, bringt es inzwischen auf 14 Herrenspielzeiten im Verein. Seine Zweikampfstärke und Übersicht verleihen dem Mittelfeld Stabilität.

Luis Sterthaus hat sich nach seinem Wechsel aus der Zweiten in der vergangenen Saison inzwischen fest in der Defensive etabliert. Der Außenverteidiger überzeugt durch seine Dynamik auf der Außenbahn und ist aus dem Abwehrverbund kaum noch wegzudenken.

Mit Marcel Günther gehört zudem ein junger Torhüter weiterhin zum Kader. Der Keeper rückte in dieser Saison aus der A-Jugend in das Torwartteam der ersten Mannschaft auf und zeichnet sich durch Ehrgeiz, Trainingsfleiß und eine positive Einstellung aus. Seine Entwicklung im Herrenbereich schreitet kontinuierlich voran.

Weitere Kadernews beim SV Concordia Emsbüren sollen in den kommenden Tagen folgen.