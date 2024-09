Hessenliga: Ein Standard bricht SV Unter-Flockenbach das Genick

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach musste sich am Samstag vor eigenem Publikum Favorit SC Hanau mit 1:2 (0:0) knapp geschlagen geben. Die Gastgeber kassierten in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 1:2. „ärgerlich“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller. „Nach Eckball Kopfball – was soll man sagen – wieder nach Standard und nicht gut verteidigt“.

Doch kurz nach Wiederanpfiff schlug Hanau zu einem ungünstigsten Zeitpunkt zu. Loris Weiss erzielte in der 48. Minute das 1:0 für die Gäste. "Das Tor war über die linke Seite mit Doppelpass super herausgespielt", sagte Müller. Und der Torschütze hatte sich nahezu optimal vor dem SVU-Tor positioniert. Der SVU aber reagiert auch mit der Einwechslung von Müslüm Arikan, der darauf hin einige Akzente setzte. Arikan hatte in der 60. Minute den Ausgleich für Unter-Flockenbach auf dem Fuß, verzog aber leicht. Doch wenig später war der SVU-Spieler dann nach einem indirekten Freistoß erfolgreich – 1:1. Die Gastgeber haderten in Folge allerdings ein wenig mit dem Glück, denn Chancen zur SVU-Führung waren durchaus da.

SC Hanau bislang der stärkste Gegner zu Hause

"Auch deshalb Riesenlob an unsere Spieler – auf der Leistung lässt sich aufbauen", sagte Memic. "Wir hatten immer wieder gute Ansätze, haben uns aber leider nicht belohnt".

SVU-Neuzugang sorgte auch gegen Hanau für viel Ruhe und Sicherheit in der SVU-Verteidigung. "Jens hat Erfahrung und das spürt man", sagte Memic. "Wir würden uns trotzdem noch einen erfahrenen Spieler wünschen". Der SVU-Sportdirektor: "Der SC Hanau war die bislang stärkste Mannschaft hier in Unter-Flockenbach – aber unsere Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft". SVU-Torwart Paul Lawall retten sein Team in der ersten Halbzeit mit zwei starken Paraden vor dem Rückstand. Muslim Arian und Linus Helbing hatten indes in der zweiten Halbzeit gute Chancen, den SV Unter-Flockenbach in Führung zu bringen.



Tore: 0:1 Weiss (48.), 1:1 Arikan (81.), 1:2 Köhler (90+2.). – Schiedsrichter: Ebert. – Zuschauer: 270. – Beste SVU-Spieler: geschlossene Leistung.