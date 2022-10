Hessenliga: Czirbus hält Punkt für Rot-Weiß fest Walldorfs Torwart pariert Schüsse „kurz vor der Unhaltbarkeit“ +++ Trainer Lemm nicht zufrieden

BURGHAUN. Auf vier Positionen besetzte Trainer Artur Lemm vom SV Rot-Weiß Walldorf die Startelf um. Dass der Hessenligist am Samstag ein 1:1 (1:1) vom SV Steinbach mitbrachte, hatten sie allerdings ihrem Torhüter zu verdanken. Marcel Czirbus rettete in höchster Not gleich in der Anfangsphase, als er nach einem Patzer von Mika Kosch das direkte Duell mit Max Stadler meisterte (9.). Auch Petr Paliatka kam aussichtsreich in Schussposition und scheiterte an Czirbus (14.). In der zweiten Halbzeit wischte Czirbus den Ball nach Flugkopfball von Paliatka über die Latte (53.). „Das waren Schüsse kurz vor der Unhaltbarkeit“, sagt RWW-Vorsitzender Manfred Knacker dazu.