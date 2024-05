Hesedorf/Nartum fegt Absteiger Bothel mit 8:0 vom Platz

„Das war ein mehr als hochverdienter Sieg, auch in der Höhe. Wir hätten sogar ein, zwei Tore mehr machen können“, zeigte sich FSV-Trainer Niklas Niestädt nach der einseitigen Partie in Hesedorf mehr als zufrieden. In der Tat legte sich Hesedorf/Nartum die tapfer kämpfenden Botheler frühzeitig zurecht, ging durch Erik Meyer schon nach neun Minuten in Führung.

Mit einem geschickten Heber ins lange Eck sorgte Joris Köhnken nur eine Minute später für klare Verhältnisse - für Trainer Niestädt ein Traumtor. Den Gästen vom TuS Bothel ist hoch anzurechnen, dass sie angesichts ihrer Situation in der Tabelle immer noch voller Elan zu den Spielen antreten. Bothel ist mit mageren sieben Punkten auf dem Konto längst in die 1. Kreisklasse Süd abgestiegen. Fußballerisch konnten die Gäste der FSV kaum etwas entgegensetzen.

Niklas Niestädt war zufrieden mit der Leistung seiner jungen Mannschaft

Niklas Niestädt war jedenfalls zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben heute sehr viel richtig gemacht, und wir haben deutlich gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Das war schon sehr wichtig. Es ist ja eine sehr junge Mannschaft. Zwei, drei Veteranen sind auch noch dabei, aber trotzdem musst du erstmal so ein Spiel so über die Bühne bringen.“

Gegen Bremervörde und Rotenburg will die FSV etwas Unruhe stiften

Er habe mindestens einen Klassenunterschied gesehen, so der FSV-Coach im Gespräch mit der ZEVENER ZEITUNG. „Wir haben jetzt die beiden entscheidenden Spiele für die Liga vor uns, gegen Bremervörde und Rotenburg. Mal schauen, was wir da so an Unruhe reinbringen können.Mit dem 0:0 zwischen den beiden Mannschaften ist das ja immer noch sehr offen, denke ich mal.“

Seine Mannschaft sein auf einem guten Weg, und könne jetzt zeigen, wozu sie in der Lage ist. Es werde aktuell immer besser und stabiler, so Niestädt weiter. Gegen Bothel habe man gesehen, dass die Truppe intakt ist. „Wir haben gezeigt, dass wir mittlerweile ein Team sind, und viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Und alle haben gesehen, dass es nicht nur schwierige Spiele gibt, sondern auch Spiele, die Spaß machen.“

Drei FSV-Stürmer schnüren mit jeweils zwei Toren ein Doppelpack

Spaß hatten auf jeden Fall die Torschützen, Joris Köhnken und Erik Meyer erzielten jeweils noch ein zweites Tor, ebenso wie Jan-Patrick Müller. Je einen Treffer steuerten Leon Pichler und Jannes Otten zum 8:0 bei.

Ein besonders Lob gab es von Niestädt auch noch: „Mit Erik Meyer haben wir einen absolut überragenden Spieler in der Liga in unseren Reihen. Wenn er noch alles aufs Tor bekommt, was er so macht, dann ist er auf jeden Fall ein Topspieler in der Kreisliga.“