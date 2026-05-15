Herzschlagfinale: Cottbus, Duisburg, Essen und Rostock im Fernduell

Essen muss auf etwas Schützenhilfe hoffen. – Foto: Björn Kaisen

Hinter Meister VfL Osnabrück ufert ein wildes Gedränge um die begehrten Folgeplätze aus. Energie Cottbus wäre mit einem Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg sicher aufgestiegen. Dahinter sind der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen nach Punkten gleichauf, die Zebras haben im Vergleich das klar bessere Torverhältnis und sollten bei einem Sieg gegen Viktoria Köln zumindest den Aufstiegsrelegationsplatz in der Tasche haben. RWE muss seine Hausaufgaben gegen den SSV Ulm erledigen und auf Schützenhilfe auf mindestens einem Nebenplatz hoffen. Noch mehr gilt das für den F.C. Hansa Rostock, der theoretisch noch auf Platz drei springen könnte. Dafür brächte es neben einem eigenen Dreier gegen den 1. FC Saarbrücken jeweils Pleiten von Duisburg und Essen.