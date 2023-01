Hertha III mit erfolgreichem Jahresauftakt Der Bezirksligist schlägt mit dem SC Staaken II einen Landesligisten im ersten Test des Jahres deutlich

Das Kind nächtigte bei Omi. Daher begann die elterliche Nacht erst gegen Mitternacht und endete gegen halb Zehn. Zu einer Zeit, in der man sonntags eigentlich schon gedanklich beim Mittagessen ist, gab es heute Frühstück. Die Brötchen schmeckten nicht nur wegen den ausgeschlafeneren Geschmacksknospen so gut, sondern auch weil eine gehörige Portion Vorfreude darauf gestrichen war.

Heute startete nämlich mein Fußballjahr 2023. Und das planmäßig sogar äußerst günstig: Die Ama Zwee kamen zum Testspiel nach Staaken. Genauer gesagt in den dortigen Sportpark zum zweiten Anzug des SC Staaken.

Gedanklich sah ich mich schon auf einem E-Scooter den Brunsbütteler Damm runterjagen. Den flatternden Herthaschal am Rucksack und ein dämliches Grinsen im Gesicht. Ein Blick aus dem Fenster zerstörte dieses Bild aber umgehend: es regnete. Bei einer Fahrtzeit von ungefähr zwanzig Minuten auf dem Roller, wäre ich komplett durchgeweicht in Staaken angekommen. Und das musste ja nicht sein. Bzw. musste nicht schon wieder sein. Vor ein paar Jahren kam ich nämlich auf dem Weg zu einem Heimspiel des SC Staaken mit einem solchen E-Roller in den Regen und durfte das Spiel komplett durchnässt verfolgen.

Also schnappte ich mir heute kurzerhand den Autoschlüssel und parkte das Vehikel kurze Zeit später vor dem Eingang des Sportplatzes. Dieser bietet eigentlich nicht viel, versprüht aber durch seine eigene Art und Weise einen gewissen Charme. Es befindet sich nur an einer Seitenlinie eine kleine Tribüne mit einer Sitzreihe. Diese ist auf Höhe der Mittellinie unterbrochen und bildet so auch gleich einen Heim- und einen Auswärtsblock. Gegenüber befinden sich, hinter den Trainerbänken und einer Hecke, noch ein paar alte Holzbänke. Hinter den Toren befindet sich der zweite Eingang bzw. der zweite Kunstrasenplatz. Ansonsten gibt es ein wirklich sympathisches Vereinscasino mit wirklich netter Bedienung. Die Preise sind vielleicht etwas hoch, aber ich habe auch schon woanders 3 € für eine Cola bezahlt.

Was meinen inneren Monk etwas störte war, dass Staaken eine schöne neue Trainerbank für sich hatte, während die Gäste in einem kleinen, klassischen Wellblechverschlag Platz nehmen mussten.

Dafür hörte der Regen pünktlich zum Anstoß auf und das Spiel konnte beginnen.

Hertha hatte in paar neue Spieler in den Reihen und diese harmonierten wirklich gut mit dem Team. Nach einer halben Stunde hatten sich die Gäste einen Drei-Tore-Vorsprung herausgespielt. Gut, einige unkten, dass die Staakener Reserve auch eher eine bessere A-Jugend sei und in der Landesliga ziemlich tief unten drinsteckt. Doch Hertha BSC steht eine Liga tiefer und auch nicht gerade am ultimativen Platz der Sonne. Von daher war das Zwischenergebnis durchaus beachtlich. An der Seitenlinie fühlten wir uns sogar so siegessicher, dass wir anfingen uns über eine VIP-Tribüne auf dem Sportplatz Lüderitzstraße zu machen. Recht schnell war klar, dass dafür nur eine Hollywoodschaukel in Frage käme. Strandkörbe wären zwar auch nett, aber man würde schon sehr isoliert sitzen.

Mit diesen amüsanten Gedanken ging es in die Halbzeit. Jetzt kaufte ich mir auch meine 3-Euro-Cola und verbrachte die Pause damit, mich über die ganzen abgebrannten Böller und Raketen auf dem Areal des Sportparks zu wundern. Offenbar war es auch für die Heimspielstätte des SC Staaken das erste Spiel des Jahres.

Die Staakener kamen mit ordentlich Wut im Bauch aus der Kabine. Der drei Tore Rückstand schien sie mächtig in Rage gebracht zu haben. Als noch etwas mehr als zwanzig Minuten zu spielen waren, hatten sie sich auf 2:3 herangekämpft. Doch Hertha war heute einfach gut drauf und erzielte in der 72. und 82. Minute je einen Treffer. Unser Kapitän ließ sogar noch einen Elfer liegen. Vermutlich war er wegen unserer Wette, dass er noch eine Saison dranhängt, wenn er weniger als zehn Saisontore schießt, nervös. Aber Testspiele zählen dabei eh nicht, mein Freund.