Hertha 03 Zehlendorf verliert Torjäger

Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf startete furios in die laufende Regionalliga-Saison. Danach folgte der Absturz auf den 15. Rang, auf dem die Berliner aktuell überwintern. In der (kurzen) Pause wird es jetzt einzelne Veränderungen im Kader der "kleinen" Hertha geben.

Trotz der Negativentwicklung machte Kamyar Niroumand, Präsident des Berliner Regionalligisten, im Kicker klar, dass Schröder und sein Trainerteam auch im neuen Jahr das volle Vertrauen bekommen. Im Kampf um den Klassenerhalt muss die Mannschaft dann aber auf den zweitbesten Torjäger verzichten. Abdulkadir Beyazit verlässt den Verein in diesem Winter mit bisher noch unbekanntem Ziel. Der 28-Jährige erzielte sechs Treffer ins 17 Spielen, nur Serhat Polat war mit neun Toren erfolgreicher in dieser Spielzeit.

Nach dem Aufstieg in die vierte Liga überraschte Hertha 03 im Sommer viele. Zwar folgte auf den furiosen Auftaktsieg gegen Zwickau (5:0) eine 2:6-Niederlage gegen Jena, doch das Team von Trainer Robert Schröder schlug auch Babelsberg, Chemie Leipzig und Luckenwalde zu Saisonbeginn und setzte sich im oberen Drittel fest. Nach dem Dreier gegen Luckenwalde aber folgte der Absturz. Seither gewann Hertha 03 keines seiner elf Spiele, sammelte lediglich gegen Chemnitz, Plauen und Altglienicke je einen Zähler und rutschte auf Rang 15 ab.

Neben Beyazit hat auch Oskar Praus den Verein verlassen. Der 21-Jährige Verteidiger, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, kam in dieser Saison nur ein Mal zum Einsatz, als er beim Heimspiel gegen Halle in der 78. Minute eingewechselt wurde.

Klar ist, dass Beyazit ersetzt werden soll und auch muss. Trainer Schröder skizziert im Kicker das gesuchte Profil, spricht von einem Stürmer, "der die Robustheit der Regionalliga annimmt". Zudem soll auch ein weiterer Flügelspieler kommen, der Markt werde beobachtet. Einen "Neuzugang" konnten die Zehlendorfer gleich vorstellen. Leon Strana, ein 18-jähriger Stürmer aus dem eigenen Nachwuchs, darf sich in der Rückrunde im Regionalliga-Kader beweisen. Strana sammelte am 01. Dezember bei der 3:0-Niederlage gegen Hertha BSC bereits erste Pflichtspielminuten in der 1. Mannschaft. Zudem kehrt mit Carl Hopprich ein Langzeitverletzter zurück.