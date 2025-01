Hertha 03 verliert Talent an Tennis-Borussia

Der talentierte Abwehrspieler, der in der Saison 2023/24 zum türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul wechselte, kehrte zu Beginn dieser Spielzeit nach Deutschland zurück. Nach seiner fußballerischen Ausbildung bei Hertha BSC und RB Leipzig schloss er sich zunächst der U19 von Hertha 03 Zehlendorf in der Regionalliga Nordost an. Mit seinem Wechsel zu den Herren des Oberliga-Achten Tennis Borussia Berlin wagt der 18-Jährige nun den nächsten Schritt auf seinem Weg in eine vielversprechende Karriere

Vincent Bayindir absolvierte sein erstes Spiel für die Veilchen im 4:3 Test beim Regionalligisten RW Erfurt am Sonntag: