Herrenberg siegt klar, Oberjettingen setzt Ausrufezeichen, Abbruch

Die Begegnung wurde abgesagt. ---

In einem intensiven Schlagabtausch trennten sich der SV Rohrau und der SV Vaihingen mit einem Unentschieden. Es begann in der 17. Minute, als Tyron Ferrari die Gäste aus Vaihingen in Führung brachte. Die Antwort der Hausherren folgte prompt durch Simon Kamm, der in der 19. Minute zum 1:1 ausglich. Die erneute Führung für die Gäste erzielte Maximilian Eisentraut in der 26. Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Tobias Kamm, der in der 45. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand markierte. ---

Vor 80 Zuschauern entführte der ASV Botnang mit einer abgeklärten Leistung drei Punkte aus Echterdingen. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß, als Daniel Schweizer bereits in der 5. Minute zur frühen Führung traf und die Hausherren kalt erwischte. Doch Echterdingen zeigte Moral und kämpfte sich postwendend zurück: Matti Theobaldt markierte in der 14. Minute den Ausgleich und ließ die Heimfans auf eine Wende hoffen. Die Freude war jedoch nicht von Dauer, denn Daniel Schweizer avancierte zum Mann der ersten Halbzeit und brachte Botnang in der 33. Minute erneut in Front. Im zweiten Durchgang stemmte sich die Landesliga-Reserve gegen die drohende Niederlage, doch die endgültige Entscheidung fiel in der 75. Minute durch Rick Hachenbruch. Sein Treffer zum 1:3 besiegelte den Auswärtserfolg der Botnanger. ---

In Cannstatt bekamen die Zuschauer ein echtes Geduldsspiel zu sehen, das erst in der zweiten Halbzeit so richtig an Fahrt aufnahm. Über eine Stunde lang bissen sich beide Mannschaften die Zähne aneinander aus, wobei der Kampf um jeden Zentimeter Boden im Vordergrund stand. Die Erlösung für die Hausherren folgte in der 60. Minute, als Marvin Haller goldrichtig stand und zur viel umjubelten 1:0-Führung traf. Cannstatt blieb am Drücker und nutzte die Gunst der Stunde: Claudio Caruso erhöhte in der 74. Minute auf 2:0 und versetzte die Heimkurve in Feierlaune. In der Schlussphase wurde die Atmosphäre auf dem Platz noch einmal richtig hitzig. Binnen einer Minute überschlugen sich die Ereignisse, als erst Daniel Fichte (87.) für Cannstatt und direkt danach Leon Kuonath (88.) für Darmsheim jeweils mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurden. Am Ende blieb es beim 2:0-Erfolg für die Spvgg 1897, die sich diesen Heimsieg hart erarbeiten musste. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem SV Nufringen und dem VfL Herrenberg. Dabei begann die Partie vielversprechend für die Gastgeber, als Tobias Tauber bereits in der 3. Minute das 1:0 erzielte. Doch der VfL Herrenberg schlug mit Wucht zurück: Colin Kugel glich in der 7. Minute aus, gefolgt von der Führung durch Can Abalioglu in der 13. Minute. Josias Hartmann erhöhte in der 19. Minute auf 1:3. Nach dem Seitenwechsel keimte bei Nufringen kurz Hoffnung auf, als Calvin Ludolph in der 55. Minute auf 2:3 verkürzte. In der Schlussphase machten die Gäste jedoch alles klar: Timo Leber traf in der 70. Minute, Steven Franguere legte in der 74. Minute nach. Erneut Josias Hartmann in der 81. Minute und schließlich Tom Egeler in der 87. Minute schraubten das Ergebnis auf 2:7 in die Höhe.

An Dramatik kaum zu überbieten war die Partie des TSV Dagersheim gegen den SV Deckenpfronn. Der Torreigen begann in der 15. Minute mit dem 0:1 durch Niklas Wunsch. In einer turbulenten Phase kurz vor und nach der Halbzeit glichen die Hausherren zunächst durch Yannick Dannecker in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) aus, bevor Karim Kretschmer in der 60. Minute das Spiel zum 2:1 drehte. Die Freude währte nur kurz, denn Louis Mehl erzielte bereits in der 61. Minute den Ausgleich für Deckenpfronn. Niklas Wunsch brachte die Gäste in der 69. Minute erneut in Front, und Marvin Wolf schien in der 87. Minute mit dem 2:4 für die Entscheidung gesorgt zu haben. Das letzte Wort hatte Johannes Drotleff, dessen Treffer zum 3:4 in der Nachspielzeit (90.+4) jedoch nur noch Ergebniskosmetik blieb. ---

Für eine handfeste Überraschung sorgte das Tabellenschlusslicht VfL Oberjettingen vor 60 Zuschauern gegen den TSV Musberg. Dabei gingen zunächst die Gäste in Führung, als Mal Hasaj in der 37. Minute das 0:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel drehte Oberjettingen die Partie jedoch innerhalb weniger Minuten. Yannick Ruß glich in der 48. Minute aus und erzielte in der 53. Minute auch die 2:1-Führung. In der Schlussviertelstunde sorgten Fabian Seeger (76. Minute) und Julian Wolfer (77. Minute) mit einem Doppelschlag für den verdienten 4:1-Endstand und großen Jubel bei den Gastgebern. ---