 2025-10-15T07:32:12.069Z

Ligabericht
Die Reserven der Ent. Steinsel-Lintgen erlitten bei Nachbar Lorentzweiler eine hohe Niederlage
Die Reserven der Ent. Steinsel-Lintgen erlitten bei Nachbar Lorentzweiler eine hohe Niederlage – Foto: GD Fussballfotoen

Herren-Reserven: was am 5.Spieltag los war

Alle Ergebnisse und Tabellen

Verlinkte Inhalte

Res. Kl. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 2
Res. Kl. 3 - Bez. 1
Res. Kl. 3 - Bez. 2

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Klasse 1

Mo., 13.10.2025, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
2
7
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
5
2
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
6
7
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
3
2
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
3
3
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
1
3
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
3
2
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
8
1

👉 Fotogalerie

Fr., 10.10.2025, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
3
1
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Sa., 11.10.2025, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
3
2
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
5
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
2
3
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
2
1
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
6
5
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
1
6
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
1
1
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
2
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
2
1
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
3
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
5
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
2
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
0
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
4
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
2
0
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
1
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
1
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
0
3
§ Urteil

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
2
1
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 19:30 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
2
4
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
3
3
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
2
2
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Käerch
FC KäerchKäerch
3
3
Abpfiff

Sa., 11.10.2025, 18:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
3
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
4
1
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
1
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
1
2
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
1
17
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
5
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
AS Wintger
AS WintgerWintger II
3
1
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
4
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
1
3
Abpfiff

Sa., 11.10.2025, 17:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
3
0
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
0
6
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
1
3
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
2
3
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
0
9
Abpfiff

Sa., 11.10.2025, 18:30 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
6
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
8
4
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
3
0
§ Urteil

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
1
2
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
11
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
4
3
Abpfiff

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
1
1
Abpfiff

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
SC Ell
SC EllEll
1
4
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
14
0
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
7
4
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
3
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Sa., 11.10.2025, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
3
1
Abpfiff

Sa., 11.10.2025, 18:30 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
3
0
§ Urteil

Mo., 13.10.2025, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
3
2
Abpfiff

Aufrufe: 015.10.2025, 10:46 Uhr
Paul KrierAutor