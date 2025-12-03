 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Die Reserven von Norden 02 hatten in Lorentzweiler einen schweren Stand
Die Reserven von Norden 02 hatten in Lorentzweiler einen schweren Stand – Foto: GD Fussballfotoen

Herren-Reserven: der FuPa-Ergebnisdienst

Alle Resultate und Tabellen des 11.Spieltages

Verlinkte Inhalte

Res. Kl. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 2
Res. Kl. 3 - Bez. 1
Res. Kl. 3 - Bez. 2

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Klasse 1

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
5
1
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
5
4
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
3
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
5
2
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
4
1
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
4
3
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
11
2

👉 Fotogalerie

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
2
6
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
2
0

👉 Fotogalerie

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
3
0
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Gestern, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
US Feulen
US FeulenFeulen
1
1
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
2
2
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Gestern, 20:00 Uhr
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
0
4
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
4
5
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
3
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
2
5
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
0
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
1
2
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
3
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
5
1
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
1
3
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
1
1
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
2
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
3
2
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
3
0
§ Urteil

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
3
3
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
3
4
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
3
5
Abpfiff

Sa., 29.11.2025, 18:30 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
0
6
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
5
1
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Käerch
FC KäerchKäerch
5
0
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
1
2
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
1
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
5
2
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:15 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
2
0
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
CS Sanem
CS SanemSanem
2
4
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
5
3
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
4
2
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
4
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
1
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
AS Wintger
AS WintgerWintger II
4
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
14
1
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
3
1
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
5
0
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
0
2
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
4
0
Abpfiff

Sa., 29.11.2025, 18:30 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
11
0
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
1
1
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 28.11.2025, 20:15 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
5
4
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
2
1
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
3
0
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
3
0
§ Urteil

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
5
4
Abpfiff

Sa., 29.11.2025, 18:30 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
2
2
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
US Esch
US EschUS Esch
3
6
Abpfiff

Mo., 01.12.2025, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
3
3
Abpfiff

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
2
0
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
5
7
Abpfiff

Sa., 29.11.2025, 18:30 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
1
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
3
2
Abpfiff

Aufrufe: 03.12.2025, 13:30 Uhr
Paul KrierAutor