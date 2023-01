Herliner wird doch früher Berliner: Florian Niederlechner wechselt vom FC Augsburg zu Hertha BSC Fußball-Bundesliga

Reuter dankte Niederlechner für seinen Einsatz. Der Herliner hatte seit 2019 das Trikot der Fuggerstädter in 107 Pflichtspielen getragen. Und der Neu-Berliner erläuterte: „Ich habe mir im Trainingslager viele Gedanken gemacht und gemerkt, dass die Konstellation in der Rückrunde schwierig für mich werden könnte.“ Er habe beim FCA eine „sehr schöne Zeit“ gehabt, wollte aber die Chance auf einen langfristigen Vertrag nutzen. „Den Verantwortlichen des FCA bin ich sehr dankbar, dass der Wechsel schon jetzt möglich gemacht wurde.“

„Da Florian Niederlechner Planungssicherheit für sich und seine Familie haben wollte, war es sein gutes Recht, sich für einen anderen Verein und eine längerfristige Perspektive zu entscheiden“, teilte FCA-Manager Stefan Reuter via Homepage mit. Da es mit dem Abgang zu einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt eine für beide Seiten besondere Situation wäre, sei man „gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir einem sofortigen Wechsel zustimmen, wenn eine für alle Seiten passende Lösung gefunden wird. Dies ist nun der Fall“, ließ Reuter, Weltmeister von 1990, offiziell verlauten. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Wie berichtet, hatte der 32-Jährige Anfang Januar bereits einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, der ab diesem Sommer gegriffen hätte. Schon damals wurde in diversen Medien über einen vorzeitigen Abgang beim FCA spekuliert, weil auch Hertha seinen Kader in der Offensive ausdünnte. Und weil der FC Augsburg nun seinerseits bereits Alternativen für den Angriff verpflichtet hat, einigte man sich mit der „Alten Dame“ (Hertha-Spitzname) auf einen vorzeitigen Wechsel.

Berlin/Hohenlinden – Jetzt also doch. Florian „Flo“ Niederlechner ist ab sofort kein Augsburger mehr, sondern ein Berliner. Der Fußballprofi aus Hohenlinden hat am gestrigen Mittwoch beim Hauptstadtclub Hertha BSC seinen vorzeitigen Wechsel und damit einen früheren Vertragsbeginn fixiert. Der Bundesliga-Stürmer wurde von seinem neuen Arbeitgeber bereits im blau-weißen Hertha-Trikot mit der Nummer 7 vorgestellt.

Kleine Verletzung verzögert Niederlechner-Debüt im Hertha-Dress

In Berlin nehmen sie den 32-Jährigen mit Kusshand auf. Hertha-Manager Fredi Bobic freute sich: „Wir sind froh, dass wir den für den Sommer geplanten Wechsel nun kurzfristig doch schon in dieser Transferperiode umsetzen konnten und freuen uns auf die Qualitäten, die Florian in den noch anstehenden Bundesliga-Spielen dieser Saison bei uns einbringen kann.“

Allerdings wird es bis zum ersten Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber noch ein bisschen dauern. Flo Niederlechner hatte sich im Trainingslager in Augsburg eine kleinere Verletzung zugezogen und wird darum am Samstag in Bochum beim Re-Start der Bundesliga noch nicht für Hertha BSC auflaufen.

