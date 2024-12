Herbstmeisterschaft - Ein Titel ohne Wert?!

Der Tabellenzweite darf am Samstag vorlegen und hat sowohl Heimspiel, als auch eine machbare Aufgabe vor der Brust. Aufsteiger Bad Tennstedt holte auswärts bislang lediglich magere 5 Zähler, sodass die Favoritenrolle klar scheint. Mit einem Sieg würde man den Druck auf Spitzenreiter Büßleben erhöhen und den Vorsprung auf Verfolger Mühlhausen in die Pause retten.

Nord-Trainer Tobias Eckermann will sich für die harte Arbeit in der Hinrunde belohnen und ordnet die Wichtigkeit der Herbstmeisterschaft darunter ein: "Wir wollen natürlich unser Heimspiel am Samstag gewinnen. Das hat für uns aktuell höchste Priorität und wenn das am Ende die Herbstmeisterschaft bedeutet, nehmen wir diesen Titel gerne mit. Dennoch wollen wir zunächst einmal Platz 2 verteidigen indem wir unsere Spiele gewinnen – zum einen, um Mühlhausen hinter uns zu lassen, und zum anderen, um den Druck auf den Spitzenreiter Büßleben hochzuhalten. Nach zuletzt zwei Remis gegen zwei Topteams der Liga wollen wir nun wieder einen Sieg einfahren. Platz zwei zu verteidigen oder sogar Platz eins zu erobern, wäre für uns der verdiente Lohn harter Arbeit in der Hinrunde."