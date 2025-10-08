Herbstblues in Schweinfurt: Sportlich abgeschlagen, Termin vor Gericht

Fühlt sich ungerecht behandelt und klagt gegen seinen Verein: Schweinfurts suspendierter Flügelflitzer Martin Thomann. – Foto: Imago Images

Kriegt der 1. FC Schweinfurt 05 die Kurve in der 3. Liga? In der Länderspielpause wollen sich die bis dato gebeutelten Schnüdel neu sammeln, um nicht schon im Herbst komplett den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.

Fast schon Mitleid gab`s am vergangenen Samstag vom Ex-Coach Tobias Strobl, der auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte: "Sie hätten in den letzten Wochen mehr verdient gehabt, und auch definitiv heute hätten sie mehr verdient gehabt." Strobl sprang auch seinem Kollegen zur Seite: "Der Aufstieg war nicht geplant. Und dass die dritte Liga ein ganz anderes Fahrwasser ist als die vierte Liga, das ist auch klar."



Wenn man den Großteil der bisherigen Schweinfurter Spiele genauer analysiert, wird eines ganz deutlich: Rund eine Stunde halten die Schnüdel auf Augenhöhe mit, in der letzten halben Stunde brechen die 05er aber zu oft weg. Es wird die dringlichste Aufgabe von Coach Victor Kleinhenz sein, der sich weiter kämpferisch gibt, diese Schwäche in den Griff zu bekommen. "Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit und werden im konditionellen, aber auch im taktischen und inhaltlichen Bereich arbeiten. Ein Ansatz kann sein, einfach noch kompakter zu verteidigen", betonte der 34-Jährige im Anschluss an die 1:2-Heimniederlage gegen Verl.

Muss jetzt schnell Lösungen finden, damit seine Truppe punktet: Schnüdel-Coach Victor Kleinhenz. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner





Dass es seiner Mannschaft an Einstellung fehle, ein Vorwurf, der vor allem auch in den Kommentarspalten im Netz immer wieder zu lesen ist, dem trat Kleinhenz entschieden entgegen: "Wenn ich sehe, wie die Mannschaft zweimal hintereinander mit 5:1 auf den Deckel bekommt und dann am Ende der Englischen Woche so einen Fight abliefert, dann müssen wir uns um die Moral und den Charakter der Truppe keine Sorgen machen. Und ich bin auch überzeugt: Wenn wir in einen Flow reinkommen, können auch wir eine Serie hinlegen, um bis zum Winter wieder den Anschluss herzustellen." Dass es seiner Mannschaft an Einstellung fehle, ein Vorwurf, der vor allem auch in den Kommentarspalten im Netz immer wieder zu lesen ist, dem trat Kleinhenz entschieden entgegen: "Wenn ich sehe, wie die Mannschaft zweimal hintereinander mit 5:1 auf den Deckel bekommt und dann am Ende der Englischen Woche so einen Fight abliefert, dann müssen wir uns um die Moral und den Charakter der Truppe keine Sorgen machen. Und ich bin auch überzeugt: Wenn wir in einen Flow reinkommen, können auch wir eine Serie hinlegen, um bis zum Winter wieder den Anschluss herzustellen."