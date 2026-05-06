Hennefs Zukunftspläne: Zwölf Zusagen und Teixeira bleibt an Bord Sportchef Frank Fußhöller setzt auf Jugend – Nils Teixeira geht ins zweite Jahr von Andreas Santner · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser

Frank Fußhöller (li.) steckt mitten in der Kaderplanung. – Foto: Boris Hempel

Beim FC Hennef 05 herrscht fünf Spieltage vor Schluss weitgehende Planungssicherheit. Mit 26 Punkten auf dem zwölften Rang und satten zwölf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone ist der Klassenerhalt zum Greifen nah. Spätestens in den kommenden Duellen gegen die SpVg Porz oder Teutonia Weiden kann der FCH den Sack endgültig zumachen. Hinter den Kulissen laufen die Drähte deshalb schon heiß: Sportchef Frank Fußhöller bastelt am Gerüst für die Spielzeit 2026/27.

Das wichtigste Signal: Nils Teixeira bleibt Chef an der Seitenlinie. Der 35-Jährige, für den Hennef die erste Trainerstation ist, hat die Verantwortlichen in seinem Premierenjahr überzeugt. Sportleiter Frank Fußhöller stellt klar: „Nils hat sich in seiner Rolle mittlerweile mehr als zurechtgefunden hat. Aus seiner langjährigen Profi-Erfahrung heraus kann er den Jungs den erforderlichen Input geben und gestaltet ein wirklich abwechslungsreiches Training. Aktuell haben bereits elf Spieler aus dem Verein ihre Zusage für die neue Saison gegeben. Darunter sind mit Saim Delkic für den offensiven Flügel und Jul-Amin Bouakran im Tor zwei Spieler aus der aktuellen U19. Saim kam in der laufenden Saison ja bereits regelmäßig bei uns zum Einsatz. Ob noch weitere U19-Akteure dazukommen, bleibt abzuwarten.“ Ein fester Kern für die neue Saison Neben den jungen Wilden aus dem eigenen Nachwuchs konnte der Verein bereits wichtige Stützen des aktuellen Kaders binden. In der Defensive setzen die Hennefer weiterhin auf Moritz Hellwig, Kenny Oelbaum, Kenan Karaca und Deniz Gönnen.

Auch im Maschinenraum der Hennefer herrscht Klarheit. Besonders die Personalie des Kapitäns wiegt schwer. „Im Mittelfeld haben Lukas Kubek, unser Kapitän und absoluter Leitwolf Ansgar Pflüger sowie Luah Mahessa und Nathan Kunzika ihre Verträge verlängert. Für die Offensive bleibt uns Philipp Köhl erhalten, der in den letzten Spielen immer besser in Schwung gekommen ist, sich zunehmend an den Seniorenfußball gewöhnt und fußballerisch sicher zu den talentiertesten Jungs dieser Liga gehört“, gibt Fußhöller einen Einblick in die Planungen. Zielvorgabe: Einstelliger Tabellenplatz Zusätzlich zu den elf internen Zusagen hat der Verein bereits den ersten externen Neuzugang unter Dach und Fach gebracht, hält sich mit der Bekanntgabe des Namens jedoch noch bedeckt. Damit stehen für die kommende Saison aktuell zwölf Spieler fest.