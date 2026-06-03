Helen Börner verstärkt die SGS Essen 2. Frauen-Bundesliga: Helen Börner wechselt vom FC Carl Zeiss Jena nach Essen zur SGS. von SGS Essen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Helen Börner kommt aus Jena an die Hafenstraße. – Foto: Hannes Anger

Der nächste Zugang für die kommende Saison auf Seiten der SGS steht fest: Helen Börner wird ab der

neuen Spielzeit das lila-weiße Trikot tragen. Die 19-Jährige wechselt vom FC Carl Zeiss Jena nach

Essen-Schönebeck, wo sie dann auch auf ihre ehemalige Teamkollegin Anja Heuschkel treffen wird.

>>> Das ist Helen Börner Börner fühlt sich im Sturmzentrum oder auf den Flügeln am wohlsten und kam für den FCC in der vergangenen Saison auf neun Einsätze in der Bundesliga, in der ihr auch ihr erster Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse gelang – ausgerechnet im Stadion an der Hafenstraße traf sie für Jena zum 4:3, bei dem es bis zum Schluss blieb. Börner trifft auf einige vertraute Gesichter Nun hofft die Offensivspielerin, die auch schon zwei Spiele für die deutsche U19 Nationalmannschaft

bestritten hat und im Sommer gemeinsam mit Lany Bäcker, Leonie Köpp und Julie Terlinden zur U19 EM nach Bosnien und Herzegowina reisen wird, dass ihr an Hafenstraße noch weitere Tore gelingen werden.

„Ich habe mich für die SGS entschieden, weil der Verein für mich Ehrgeiz und gute Arbeit vor allem in

der Entwicklung junger Spielerinnen verkörpert“, meint Börner. „Am meisten freue ich mich darauf, das

Team kennenzulernen und die familiäre Atmosphäre zu erleben. Umso schöner ist es, dass ich schon ein

paar vertraute Gesichter im Team habe. Ich freue mich, dass es bald endlich losgeht und ich dann

hoffentlich die Tore auf der „richtigen Seite“ an der Hafenstraße schieße. „Wir freuen uns sehr, dass sich Helen für den Weg bei der SGS entschieden hat.“, sagt Daniel Kraus,

sportlicher Leiter der SGS. „Mit ihrer Geschwindigkeit und Dynamik sowie einer gesunden Zweikampfhärte passt sie sehr gut in unser neues Team. Ihre Torgefährlichkeit hat Helen zuletzt beim Länderspiel der U19 gegen Frankreich hier in Essen unter Beweis gestellt.