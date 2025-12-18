Heleen Jaques wird neue Cheftrainerin der SGS Essen Frauen-Bundesliga: Die SGS Essen hat mit Heleen Jaques seine neue Lösung auf der Trainerbank präsentiert, die gemeinsam mit der bisherigen Interimstrainerin Jessica Wissmann agieren wird.

Die SGS Essen hat mit Heleen Jaques eine neue Cheftrainerin gefunden. Die 37-jährige Belgierin wird ab Januar gemeinsam mit der bisherigen Interimstrainerin Jessica Wissmann sowie dem erweiterten Trainerteam das tägliche Training leiten.

Jaques wurde im belgischen Tielt geboren und durchlief in ihrer aktiven Karriere als Abwehrspielerin zahlreiche Stationen in Belgien, Italien und auch in der Bundesliga beim Herforder SV und dem 1. FFC Turbine Potsdam. Darüber hinaus stehen 97 Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft auf ihrem Konto.

Nach ihrer Laufbahn als Spielerin wurde sie Jugendkoordinatorin des belgischen Fußballverbands und war zugleich Co-Trainerin der U16-Juniorinnen-Nationalmannschaft. In der Saison 2023/2024 wurde Jaques dann Cheftrainerin des Club YLA (Club Brügge), mit dem sie Platz vier in der Liga und das Pokalfinale erreichte. Anschließend übernahm sie bis Oktober dieses Jahres den Trainerposten bei KAA Gent, den sie in der vergangenen Saison auf den siebten Rang führte.

„Jessica und ihr Team haben der Mannschaft eine sehr gute Stabilität, Struktur und Organisation gegeben und unglaublich hart gearbeitet“, meint Jaques. „Auf dieser Arbeit möchte ich nun aufbauen und die Mannschaft und das Trainerteam auf dem weiteren Weg unterstützen.“ Jaques weiter: „Die SGS ist ein Club mit einer sehr familiären Identität. Das kurzfristige Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, aber mittelfristig muss genau diese Identität des Vereins überall erkennbar sein – auf und neben dem Platz. Ich freue mich auch schon sehr auf die vielen lautstarken Fans im Stadion an der Hafenstraße. Wir wollen sie unbedingt weiterhin auf unsere Seite ziehen und eine Atmosphäre erschaffen, in der wir nur schwer zu schlagen sind.“

Florian Zeutschler, Geschäftsführer der SGS sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Heleen Jaques eine neue Cheftrainerin gefunden haben. In den persönlichen Gesprächen konnten wir von Beginn an spüren, dass Sie perfekt zu der Identität und den Zielen unseres Vereins passt. Wir sind überzeugt davon, dass sie gemeinsam mit Jessica Wissmann und dem gesamten Trainerteam den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen wird."

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: