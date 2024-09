Heising und Stoppenberg marschieren – Frintrop verspielt Sieg

Es ist der erste Rückschlag in der Aufstiegsmission des SC Frintrop. Dabei deutete zunächst alles auf eine Fortsetzung des fabulösen Saisonstarts des SCF hin. Spielertrainer Kevin Voss höchstpersönlich sorgte für den Dosenöffner (4.), dem Kevin Steuke (23.) und Enes Tezsoy im Doppelschlag noch einen drauf setzten: "In der ersten halben Stunde machen wir ein Riesenspiel und führen vollkommen verdient", resümierte Voss. "Dann haben wir uns ungefähr ab der 35. Minute auf das etwas wilde Spiel von Alemannia eingelassen. Wir waren dann nicht mehr so klar und haben leider in der zweiten Hälfte gar nicht mehr zu unserem Spiel gefunden."

Die Gäste witterten unterdessen noch Morgenluft, die Partie war trotz der hohen Führung von Frintrop noch lange nicht entschieden. So sorgte Mohamed Allouche zunächst für den Anschlusstreffer (52.), der durch Ivan Wetshemungu (61.) und erneut Allouche am Ende in einen Zähler umgewandelt wurde.

"Alemannia hat es dann clever gemacht und wahrscheinlich auch verdient das 3:3 erzielt. Ist natürlich ärgerlich für uns, aber es geht weiter. Wir müssen aus den Fehlern lernen und dann hoffe ich, dass wir sie auch schnellstmöglich abstellen", schilderte Voss. Im knallharten Aufstiegsrennen können besonders solch bittere Punktverlust das Zünglein an der Waage spielen.

SC Frintrop 05/21 – Alemannia Essen 3:3

SC Frintrop 05/21: Rami Bashar Habeeb, Kevin Voß, Yassine Attalauziti (90. Julian Ropertz), Amin Jaber, Tom Ufermann, Kevin Steuke, David Laskowski (71. Pierre Kretschmann), Samir Laskowski, Enes Tezsoy (79. Vipul Bhardwaj), Patryk Niedzicki, Robin Radtke (67. Michel-Pascal Fischer) - Trainer: Kevin Voß

Alemannia Essen: Samer Kouki, Melih Turan, Mehmet Öztürk (76. Deniz Eren Pisgin), Enes Rusan Carkci (46. Mohamad Alabdou), Kwabena Fobiri, Bekir Kozak, Ivan Wetshemungu, Tarik Süheyl Yurtseven (81. Godson Dela Coffie), Muhammed Ceylan (46. Mert-Ahmed Askar), Alie Mansaray, Mohamed Allouche - Trainer: Ergin Yeter

Schiedsrichter: Deniz Hoppe - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Kevin Voß (4.), 2:0 Kevin Steuke (23.), 3:0 Enes Tezsoy (24.), 3:1 Mohamed Allouche (52.), 3:2 Ivan Wetshemungu (61.), 3:3 Mohamed Allouche (72.)