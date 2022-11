Heiratsantrag auf dem Wildkogel - dann rodelten Lena Kock und Kevin Beck talwärts Die nächste FCL-Hochzeit

Der Name bleibt kurz, denn aus Lena Kock wird jetzt eben Lena Beck. Die Fußballerin des FC Langengeisling hat ihren Kevin geheiratet.

Langengeisling – Im Erdinger Standesamt machten die beiden offiziell, was bei einem Date auf dem Münchner Christkindlmarkt vor sieben Jahren zart begonnen hat. „Da hat es richtig gefunkt“, erzählt die 25-jährige Kauffrau für Büromanagement, die bei der Flughafen München GmbH (FMG) angestellt ist.

Eine winterliche Idylle, nämlich einen Skiurlaub, nahm Kevin Beck dann auch zum Anlass für die Frage aller Fragen. „Wir waren beim Rodeln am Wildkogel. Ganz oben ist er dann auf die Knie gegangen und hat sehr schöne Sachen gesagt. Und dann sind wir runtergerodelt“, erzählt die Braut lachend, die übrigens neben der Hochzeitsvorbereitungen auch sonst sehr viel um die Ohren hat. Sie studiert BWL und Wirtschaftspsychologie und baut mit ihrem Mann ein Haus in der Nähe von Ingolstadt, wo der 28-jährige IT-Ingenieur aufgewachsen ist. „Deshalb hatte der Fußball zuletzt Pause“, sagt die FMG-Angestellte, „aber in der Rückrunde greife ich wieder an“.