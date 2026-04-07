Heinz enteilt der Konkurrenz – Sturm erster Verfolger

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Drei Tore reichten Anton Heinz im März, um die Führung in der Torjägerliste der Regionalliga Bayern zu halten. Der Stürmer der Bundesliga-Reserve des FC Bayern München kommt in der laufenden Saison auf 18 Saisontreffer. Im Heimspiel gegen Memmingen traf Heinz doppelt.
In der Torjägerliste folgen zwei Konkurrenten die beide 13 Treffer erzielen konnten. Um Milos Cocic muss sich Heinz jedoch keine Sorgen mehr machen. Der ehemalige Illertissener wechselte im Winter zum FC Vaduz nach Lichtenstein.
Heinz größter Konkurrent kommt vom TSV Aubstadt: Severo Sturm kommt auf 13 Saisontore in der Regionalliga Bayern und hat fünf Tore weniger als der Bayern-Stürmer erzielt. Zuletzt traf Sturm beim Aubstädter Heimerfolg gegen Ansbach.
1. Anton Heinz, FC Bayern München II: 18 Tore
2. Milos Cocic, FV Illertissen: 13 Tore
2. Severo Sturm, TSV Aubstadt: 13 Tore
4. Piet Scobel, 1. FC Nürnberg II: 11 Tore
4. Yannick Glessing, FV Illertissen: 11 Tore
4. Luca Schraufstetter, VfB Eichstätt: 11 Tore
7. Simon Skarlatidis, SpVgg Unterhaching: 10 Tore
7. Tobias Stoßberger, TSV Buchbach: 9 Tore
7. Lado Akhalaia, SpVgg Greuter Fürth II: 10 Tore
10. Jorden Aigboje, SpVgg Unterhaching: 9 Tore
und drei weitere Spieler mit neun Toren.
Ein Verein möchte auf eigenen Wunsch nicht genannt werden. Zur kompletten Torjägerliste der Regionalliga Bayern.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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