Heinz enteilt der Konkurrenz – Sturm erster Verfolger ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26 von Luca Hayden · Heute, 14:06 Uhr · 0 Leser

Anton Heinz (mi.) ist kaum noch einzuholen. – Foto: fupa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Drei Tore reichten Anton Heinz im März, um die Führung in der Torjägerliste der Regionalliga Bayern zu halten. Der Stürmer der Bundesliga-Reserve des FC Bayern München kommt in der laufenden Saison auf 18 Saisontreffer. Im Heimspiel gegen Memmingen traf Heinz doppelt. In der Torjägerliste folgen zwei Konkurrenten die beide 13 Treffer erzielen konnten. Um Milos Cocic muss sich Heinz jedoch keine Sorgen mehr machen. Der ehemalige Illertissener wechselte im Winter zum FC Vaduz nach Lichtenstein.

Heinz größter Konkurrent kommt vom TSV Aubstadt: Severo Sturm kommt auf 13 Saisontore in der Regionalliga Bayern und hat fünf Tore weniger als der Bayern-Stürmer erzielt. Zuletzt traf Sturm beim Aubstädter Heimerfolg gegen Ansbach. Torjägerliste: 1. Anton Heinz, FC Bayern München II: 18 Tore