Hein beendet Kylltaler Durststrecke Kreisliga A: Zwei Trends wurden im Derby zwischen der SG Prümer Land-Wallersheim und der SG Kylltal-Birresborn gestoppt: Für die Hausherren ging eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen zu Ende. Die Gäste kamen erstmals nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen wieder zu einem Erfolg. Für einen Akteur der Kylltaler war es nicht nur wegen des Sieges an sich ein besonders schönes Spiel.

Nach 77 Minuten durfte Pascal Hein vom Feld – ausgepumpt, aber überglücklich: Dem Angreifer der SG Kylltal-Birresborn war im bisherigen Saisonverlauf noch kein einziger Treffer gelungen, am Samstagabend stellte er mit seinen beiden Toren in der ersten Hälfte frühzeitig die Weichen auf Sieg für sein Team von der SG Kylltal-Birresborn. „Du hast ein tolles Spiel gemacht“, lobte Spielertrainer Marcus Weber denn auch den 25-jährigen Niederstadtfelder, der in der vergangenen Saison noch 13 Mal getroffen hatte.

Immer wieder setzte Hein, der auch wegen den Nachwirkungen eines in der Vorsaison erlittenen Außenbandrisses eine ganze Weile seiner Form hinterhergelaufen war, gut nach. Der wackligen Hintermannschaft der Vereinigten aus Wallersheim, Rommersheim und Prüm behagte das gar nicht: Mitte der ersten Hälfte erkämpfte sich Hein den Ball im Duell mit Benedikt Bohn, umkurvte dann auch noch Schlussmann Leon Morgens und traf zum 0:1 (25.).

Prümer-Land-Spielertrainer Johannes Morgens:

Kylltal hatte mehr Präzision im Mittelfeld und den strukturierteren Aufbau. Bereits in der 14. Minute hätte die Spielgemeinschaft aus Birresborn, Gerolstein, Densborn, Mürlenbach, Pelm und Büscheich in Führung gehen können, ja müssen: Nach einem Freistoß von Spieler-Co-Trainer Daniel Bartsch an den Innenpfosten setzte Tim Görtz den Nachschuss aus wenigen Metern in den Rommersheimer Abendhimmel statt ins Tor. Kurz darauf scheiterte Barsch mit einem kernigen Schuss am stark abtauchenden Morgens (17.). Auch wenn ihnen zunächst nicht viel gelang hatten aber auch die Gastgeber eine dicke Möglichkeit: Julian Palms fand nach Linksflanke von Lukas Knie seinen Meister in Kylltal-Keeper Patrick Ballmann, der reflexartig per Fuß abwehrte (22.).

Kylltal-Coach Marcus Weber:

Das 0:1 durch Hein schien Prümer Land zu schocken und machte das Team um Spielertrainer Johannes Morgens noch ein wenig fahriger, als es am Samstagabend trotz zuletzt vier Partien ohne Niederlage eh schon war. Marc Clemens ließ sich von Hein düpieren, und es stand 0:2 (29.).

„Ich hoffe, dass Pascals Knoten jetzt geplatzt ist. Er macht seit Wochen super Spiele, schafft auch ungemein viel nach hinten. Doch trotz klarster Chancen wollte ihm bislang einfach kein Tor gelingen. Umso mehr freut es mich für ihn, dass es jetzt mal geklappt hat“, bilanzierte Marcus Weber den starken Auftritt des früheren Akteurs der SG Wallenborn, der 2019 mit der Empfehlung von 41 Saisontreffern von C-Ligist SpVgg Struth ins Kylltal gekommen war.

Als zwei Minuten nach dem Seitenwechsel auch noch das 0:3 gefallen war, deutete vieles auf einen ganz entspannten Abend für Webers Elf hin. Nachdem Bartsch den Ball per Freistoß scharf aufs Tor gezogen hatte und der ansonsten gute Leon Morgens den Ball nicht unter Kontrolle bekam, staubte Fabian Schun ab.

Doch Kylltal zog sich in der Folge immer mehr zurück und verlor den Zugriff. „Uns war aber klar, dass das Spiel noch nicht rum war und wir weiter aufpassen müssen“, sagte Weber hinterher. Im bisherigen Saisonverlauf hatte man bereits beim 4:4 gegen die SG Oberweis und beim 2:3 gegen den SV Neunkirchen-Steinborn Zwei-Tore-Vorsprünge aus der Hand gegeben.