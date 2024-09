Heimspielsieg trotz holprigem Start!

Man könnte meinen, die Geschichte wiederholt sich – „same procedure as last time“ oder besser gesagt, die gleichen Probleme wie in den letzten Spielen.

Auch diesmal hatte der TSV 1860 München IV in der ersten Hälfte leichtes Spiel mit uns. Zur Halbzeit stand es 0:3 für die Gäste. Unser Trainer Maurizio Pitari nutzte die Pause, um dem Team eine deutliche Ansage zu machen. Seine Worte waren laut und klar – und anscheinend genau das, was die Mannschaft brauchte.

Während der TSV 1860 weiterhin wie in der ersten Halbzeit agierte, kämpften sich unsere Jungs Stück für Stück zurück ins Spiel. Langsam, aber stetig ging es bergauf! In der 67. Minute war es dann endlich soweit: Unsere Fans konnten jubeln, als unsere Nummer 7, Emin Abazovic, mit seinem vierten Saisontor die Aufholjagd einläutete – 1:3 für den BSC Sendling.

Es ging weiter, um den Rückstand wettzumachen. In der 72. Minute verkürzte unsere Nummer 9, Papisse Dabo Gnako, auf 2:3. Das Spiel wurde nun etwas härter, was uns schließlich einen Elfmeter einbrachte. Unsere Nummer 10, Erkut Su, verwandelte sicher und glich zum 3:3 aus. Der Jubel bei den Fans und Familien war riesig!

Jetzt wollten unsere Jungs es wissen. Was in den letzten Spielen geklappt hat, musste auch diesmal gelingen! Und so war es: In der 90. Minute erzielte Erkut Su sein zweites Tor des Tages und bescherte uns den 4:3-Sieg!

Fazit: Was kann man sagen, das nicht schon oft genug erwähnt wurde? Wir müssen früher aufwachen und unser Abwehrverhalten dringend verbessern! Das sind die Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Aber die Moral und der Kampfgeist sind absolut vorbildlich – und das darf gerne so bleiben!

Trotz allem sind wir froh und stolz, unser erstes Heimspiel gewonnen zu haben! #GoBSCSendlingGo