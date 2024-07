Heimspiele zum Start für Bahlinger SC und SC Freiburg II

Der BSC erwartet am ersten Spieltag (27./28. Juli) den FC Gießen, der Drittliga-Absteiger aus Freiburg die Offenbacher Kickers. Die zeitgenauen Ansetzungen stehen noch nicht fest. Die Freiburger U23 ist am 21./22. September in der Hinrunde Gastgeber des Derbys gegen Bahlingen. Am letzten Hinrunden-Spieltag (16./17. November) gastieren die Kaiserstühler beim südbadischen Aufsteiger FC Villingen, der damit zum Saisonfinale am 17. Mai 2025 im Kaiserstuhlstadion antritt. Der SC Freiburg II spielt am 14./15. September im Villinger Friedengrund. Das Saisoneröffnungsspiel steigt am Freitag, 26. Juli, zwischen Eintracht Trier und dem FC Homburg.