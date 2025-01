Heimspiel nach Traumstart: Viktoria Köln empfängt Waldhof Mannheim

Nach dem beeindruckenden 3:2-Auswärtssieg beim Herbstmeister Dynamo Dresden steht für Viktoria Köln das erste Heimspiel des Jahres an. Am Freitagabend (19 Uhr) empfängt das Team von Trainer Olaf Janßen den SV Waldhof Mannheim im Sportpark Höhenberg.

Heimstärke der Viktoria

Die Viktoria geht mit einer starken Heimserie in die Partie: Mit sechs Siegen aus zehn Heimspielen rangieren die Höhenberger in der Heimtabelle auf Platz 3. Im Hinspiel in Mannheim gelang der Viktoria ein knapper 2:1-Sieg, bei dem Tyger Lobinger mit einem spektakulären Fallrückzieher glänzte, der zur Wahl für das Tor des Monats stand. Besonders Lobinger, der nach einer Sperre gegen Sandhausen wieder zur Verfügung steht und zuletzt in Dresden als Joker traf, wird erneut eine Schlüsselrolle spielen.

Voraussetzungen für ein spannendes Duell

Mit der derzeitigen Form und der Heimstärke im Rücken geht die Viktoria selbstbewusst in das Duell mit Mannheim. Das Ziel ist klar: Die starke Position in der Spitzengruppe der Tabelle weiter festigen. Die Partie verspricht ein spannendes Duell zwischen zwei Teams, die mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen in die Rückrunde gestartet sind.