Heimspiel gegen Verden: Rehden will Abstand zur Abstiegszone

Am Freitagabend erwartet der BSV Schwarz-Weiß Rehden ein richtungsweisendes Heimspiel gegen den FC Verden 04. Um 19:30 Uhr wird das Duell der Oberliga Niedersachsen in den heimischen Waldsportstätten angepfiffen.

Der BSV steht aktuell auf dem 12. Tabellenplatz und möchte sich von den Abstiegsrängen absetzen. Mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Verden, der als Aufsteiger den vorletzten Rang belegt, könnte ein Sieg den Abstand auf die gefährdete Zone vergrößern und gleichzeitig eine bessere Position im Mittelfeld sichern.

Der Gegner, der die vergangene Landesliga-Saison ungeschlagen beendete und so den Sprung in die Oberliga schaffte, hatte bislang einen durchwachsenen Start in die neue Liga. Zwar konnte Verden 04 seinen ersten Saisonsieg mit einem 6:1 gegen TuS Bersenbrück feiern, musste aber auch Rückschläge wie das deutliche 1:6 gegen den HSC Hannover hinnehmen. Zuletzt gelang den Verdenern ein 2:2-Remis gegen Atlas Delmenhorst, trotz einer frühen Führung, was Trainer Frank Neubarths Team als gefühlte Niederlage verbuchte.