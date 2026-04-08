 2026-04-08T12:04:42.690Z

Allgemeines

Heimspiel für den RSV Praest: Mittwochabend gegen Mussum

Kreisliga A Rees-Bocholt: Der VfR Mehrhoog schlägt den SV Biemenhorst II. Auch der RSV Praest spielt noch vor dem 27. Spieltag.

von André Nückel · Heute, 13:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pascal Derks

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Kreisliga A RE/BOH
RSV Praest
Mehrhoog
Mussum
Biemenhorst II
Miguel Sperling
Miguel Sperling

Vor dem 27. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt stehen zwei Nachholspiele auf dem Programm: Ostermontag ist der VfR Mehrhoog am SV Biemenhorst II vorbeigezogen, am Mittwoch empfängt der RSV Praest den SC TuB Mussum. Weiter geht es dann ab Freitag - Tabellenführer DJK Rhede eröffnet gegen den TuS Haffen-Mehr.

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Die Nachholspiele der Kreisliga A Rees-Bocholt

Mo., 06.04.2026, 13:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
4
0
Abpfiff

Der VfR Mehrhoog hat das Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Biemenhorst II deutlich mit 4:0 gewonnen und sich damit in der Tabelle vorbeigeschoben. Beide Teams stehen nun bei 42 Punkten, doch Mehrhoog rangiert dank des besseren Torverhältnisses auf Platz fünf. Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Sieg: Marc Finn Thrien traf bereits in der 20. Minute zur Führung. In der Folge blieb die Partie lange offen, ehe Mehrhoog im zweiten Durchgang nachlegte. Nick Heynen erhöhte in der 66. Minute auf 2:0 und sorgte für mehr Sicherheit. In der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Miguel Sperling trieb mit einem späten Doppeplack das Ergebnis noch in die Höhe (83. & 89.). Während Mehrhoog damit seine starke Form bestätigt und den fünften Platz übernimmt, verpasst SV Biemenhorst II die Chance, sich im oberen Tabellendrittel weiter festzusetzen.

Heute, 20:00 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
20:00
Spieltext RSV Praest - Mussum

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
20:00live
Spieltext DJK Rhede - Haffen-Mehr

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
15:00
Spieltext Krechting - Mussum

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
15:15
Spieltext SV Spellen - FC Olympia

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
15:00
Spieltext Rheingold E. - SV Bislich

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
15:30
Spieltext TV Voerde - SV Vrasselt

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
15:00
Spieltext Mehrhoog - SV Brünen

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
15:00
Spieltext RSV Praest - Suderwick

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
15:00
Spieltext Vardingholt - PSV Wesel II

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:00
Spieltext TuB Bocholt - Biemenhorst II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC Grün-Weiß Vardingholt
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Spellen
Sa., 18.04.26 16:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Krechting
So., 19.04.26 12:00 Uhr VfR Mehrhoog - TV Voerde
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Brünen - RSV Praest
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TuB Bocholt
So., 19.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfB Rheingold Emmerich
Di., 28.04.26 19:30 Uhr SV Bislich - SV Emmerich-Vrasselt

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Brünen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick
So., 26.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC TuB Mussum 1926
So., 26.04.26 15:00 Uhr RSV Praest - VfR Mehrhoog
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - PSV Wesel II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 26.04.26 15:15 Uhr TV Voerde - SV Bislich
So., 26.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Biemenhorst II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Rees-Bocholt

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