Heimsieg für SV Löhne-Obernbeck gegen Bünder SV

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Bünde

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: Bünder SV gegen SV Löhne-Obernbeck 1:3 (0:3)

Bünde. Dieses Match dürfte Bünde-Trainer Philipp Willmann nicht begeistern: Im Spiel gegen Löhne muss seine Mannschaft sich im eigenen Stadion 1:3 geschlagen geben.

Patrick Höke schießt den ersten Treffer und verschafft der Gastelf frühzeitig die Führung (20). Gleich darauf folgt auch schon das zweite Tor durch Ben Mackendy Philama Rolfsmeier (25). Der Torhagel will nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Bünder. Minute 37: Löhne trifft ein weiteres Mal. Diesmal locht Lennart Chwedoruk ein.

In der zweiten Halbzeit versuchen die Bünder durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Timo Westerbeck ersetzt Yannis Bohmeyer und Nicolai König für Florian Seymer.

Dem Bünder Team gelingt es in der Mitte der zweiten Runde schließlich, den Anschluss zu finden. Denis Müller kann in Minute 56 erfolgreich abschließen und dem Verein so noch einen Treffer bescheren. Platz drei gehört den Löhnern. Die Bünder rutschen auf Platz neun ab.

Die Aufstellungen: Bünder SV - SV Löhne-Obernbeck

Bünder SV: Julian Beinke (1), Benjamin Cooper (20), Yannis Bohmeyer (18), Tobias Zwiener (2), Florian Seymer (3), Patrick Bulthaup (5), Patrick Nobbe (6), Denis Müller (8), Volkmar Vöge (7), Niklas Preiß (28), Florian Finke (25)

SV Löhne-Obernbeck: Ben Mackendy Philama Rolfsmeier (17), Tim Wittner (1), Pascal Korff (11), Patrick Höke (9), Ziad El Dabh (5), Christopher Poggemeier (13), Albert Hasanaj (7), Andy Giesbrecht (6), Max Völk (21), Ilja Giesbrecht (10), Lennart Chwedoruk (8)

Schiedsrichter: Patrick Elfers (Spenge)

Assistent: Mamadou Diabang

Assistent: Luca Kehlenbrink



Themenseite: Kreisliga A Herford

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.